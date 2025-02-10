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На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2025 08:58

Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик и обошел Эспозито по очкам в НХЛ

Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик и обошел Эспозито по очкам в НХЛ
Фото: nhl.com

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Матч завершился победой команды из Солт-Лейк-Сити в серии буллитов 5:4 Б.

Благодаря ассистентскому хетт-трику Овечкин довел количество своих очков за карьеру в Национальной хоккейной лише до 1592, что позволило ему выйти на чистое одиннадцатое место в истории лиги по этому показателю, обойдя Фила Эспозито (1590).

Теперь на счету капитана «Вашинготова» 43 (26+17) очка в 39 играх нынешнего сезона.

Также в матче ассистентским баллом отметился нижнекамский воспитанник, защитник «Юты» Михаил Сергачев.

#Александр Овечкин #НХЛ
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