Александр Овечкин оценил свой гол в ворота Шестеркина в матче с «Рейнджерс»

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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся очередной заброшенной шайбой в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ), оценил этот гол. Россиянин забросил при розыгрыше большинства в середине третьего периода. Овечкин поборолся на пятачке, после чего грамотно сыграл на добивании.

«Отличная работа на вбрасывании. Ребята хорошо поборолись, и шайба отскочила ко мне», – приводит слова капитана «столичных» пресс-служба «Кэпиталз».

Теперь Александру остается забросить еще девять шайб, чтобы повторить великий рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. У канадца в карьере было 894 гола. На счету Александра Овечкина 885 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Александр отметился 32 заброшенными шайбами и отдал 17 результативных передач в 46 проведенных играх.