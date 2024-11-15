Александр Новак: Татарстан стал активным регионом во взаимодействии с Китаем

Татарстан стал одним из активных регионов, которые взаимодействуют с Китаем, заключают соглашения по разным направлениям. Об этом на пленарном заседании форума «РОСТКИ» сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

«Между Татарстаном и Китаем реализуются соглашения торгово-экономического, научно-технологического и гуманитарного профиля. В регионе работают известные компании по производству бытовой техники из КНР, с участием китайских компаний выпускаются автомобили. Особый скачок взаимодействия придало открытие в Казани Генерального Консульства КНР. Уверен, благоприятные экономические условия и заинтересованность руководства Татарстана будут способствовать дальнейшему укреплению связей», – отметил он.

По его словам, между Россией и КНР сложились дружеские и конструктивные деловые отношения. На сегодняшний день подписаны 117 соглашений о сотрудничестве между 43 российскими регионами и провинциями Китая.