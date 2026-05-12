Александр Новак: «Реальные зарплаты россиян за три года выросли почти на 24%»

Реальные зарплаты в России за последние три года выросли на 23,9%, а реальные доходы населения – на 26,1%. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.





Александр Новак отметил, что в 2023-2024 годах экономика России росла более чем на 4% ежегодно, несмотря на санкционное давление

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рекордные зарплаты за последние 20 лет

По словам вице-премьера РФ, рост заработных плат стал рекордным за последние 20 лет. Рост обеспечили доходы населения, социальные выплаты, предпринимательские доходы и доходы от собственности. При этом уровень бедности по итогам 2025 года снизился до исторического минимума – 6,7%.

Новак отметил, что в 2023-2024 годах экономика России росла более чем на 4% ежегодно, несмотря на санкционное давление. За три года ВВП страны в реальном выражении увеличился более чем на 10%, а Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Одной из причин роста он назвал расширение внутреннего производства после ухода иностранных компаний и усиления импортозамещения. За три года производство компьютерной техники в стране почти удвоилось, выпуск готовых металлических изделий также вырос почти в два раза, фармацевтической продукции – на 40%, электрооборудования – почти на 30%.

Рост заработных плат стал рекордным за последние 20 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Низкая безработица

Вице-премьер подчеркнул, что высокий спрос на рабочую силу привел к рекордно низкой безработице – в среднем 2,2% в 2025 году. Одновременно выросли инвестиции в промышленность, инфраструктуру, автоматизацию и роботизацию.

При этом в начале 2026 года экономика перешла к замедлению. По итогам первого квартала ВВП сократился на 0,3% в годовом выражении. Новак назвал это естественным этапом после периода быстрого роста и отметил, что экономика проходит через структурную перестройку.

Среди основных вызовов он выделил дефицит кадров, ограниченность рынка труда, рост бюджетных расходов и последствия санкций. Кроме того, влияние на экономическую активность оказывает жесткая денежно-кредитная политика и высокая ключевая ставка, необходимая для борьбы с инфляцией.

По прогнозу правительства, в 2026 году рост ВВП составит 0,4%, в 2027-м – 1,4%, а к 2029 году экономика сможет выйти на темпы роста около 2,4%. Инфляция, как ожидается, приблизится к 5,2% в 2026 году и вернется к целевому уровню в 4% начиная с 2027 года.

Новак также заявил, что безработица в ближайшие годы останется на низком уровне – около 2,3-2,4%. Правительство рассчитывает компенсировать нехватку кадров за счет роста производительности труда, роботизации, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

Вице-премьер отметил изменение потребительского поведения. По его словам, россияне стали больше сберегать Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Изменение потребительского поведения

Отдельно вице-премьер отметил изменение потребительского поведения. По его словам, россияне стали больше сберегать: в 2025 году норма сбережений достигла рекордных 16,6%. При этом продолжает активно расти интернет-торговля и рынок маркетплейсов.

Говоря о внешних рисках, Новак заявил, что конфликт на Ближнем Востоке способен повлиять на мировую экономику и цены на сырье. Однако правительство сохраняет консервативный подход к прогнозу стоимости нефти и не рассматривает рост цен как долгосрочный источник дополнительных доходов бюджета.

Вице-премьер подчеркнул, что российская экономика уже прошла через пандемию и санкционный шок 2022 года и сохраняет «большой запас прочности», позволяющий адаптироваться к новым вызовам.

Рост доходов населения соответствует целям национального проекта «Кадры».