Александр Норден: «Фиджитал? Вкус этой конфеты пока непонятен, но обертка красивая»

Александр Норден: «Исход этого Кубка Гагарина непредсказуем. Практически у всех команд были спады и подъемы на протяжении сезона»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Московское «Динамо» – теневой фаворит Кубка Гагарина»

– Александр Петрович, мы разговариваем накануне старта плей-офф чемпионата КХЛ, поэтому давайте начнем с вашего прогноза выступления «Ак Барса».

– Сложно сказать. В этом году ведь еще и плей-офф перекрестный, начиная со второго раунда. Думаю, исход этого Кубка Гагарина непредсказуем. Практически у всех команд были спады и подъемы на протяжении сезона, невозможно сказать, чего от кого ожидать. Возьмите нижегородское «Торпедо», которое сначала очаровывало всех своей игрой, а после Нового года не может вернуться ни в игру, ни в результат. Уже, как видим, и [главный тренер] Игорь Ларионов срывается. Или возьмите ЦСКА. Оба финалиста прошлогоднего кубка, и ЦСКА, и «Ак Барс», показывали в регулярке не самую яркую игру, но я вовсе не считаю, что «Локомотив» фаворит серии с ЦСКА. Плей-офф – это другой турнир.

Что касается именно «Ак Барса», то, думаю, противостояние с «Автомобилистом» будет трудным, но первый раунд мы все-таки пройдем с вероятностью 55 на 45, даже, может быть, 60 на 40. Ставлю на счет 4-2 в серии. А вот дальше ничего не известно. Там нам попадается, скорее всего, либо «Динамо», либо СКА, и тут я прогнозов делать не буду, тем более на команду, за которую болею. Я вообще не очень люблю делать прогнозы. Будем надеяться на игру и на тренерское искусство Зинэтулы Хайдяровича.

Потому что «Динамо», например, очень хорошая, системная команда, и как по мне, нам предпочтительнее встретиться со СКА. А «Динамо» я вижу даже теневым фаворитом всего розыгрыша. Мне очень импонирует работа Алексея Кудашова. Так что хороших соперников много. Самые стабильные команды регулярки – «Динамо» и «Металлург». Но, опять же, как молодые лидеры «Металлурга» будут чувствовать себя в плей-офф в условиях жесткой опеки, тоже трудно предсказать. Турнир в целом непредсказуемый, и «Ак Барсу» надо двигаться step by step. Может быть, завершим путь во втором раунде, а может, пойдем за четвертым кубком.

Вот все шумели весь сезон, что у «Ак Барса» нет игры, а я еще раз говорю: не надо это преувеличивать. У кого она была-то? СКА провалил начало чемпионата, ЦСКА весь сезон шел очень неровно. Да, у «Ак Барса» была блеклая игра, но смотрите, какие тренды к концу «регулярки». Прорвало Галиева. А это, во-первых, символично, потому что в сезоне 2017/2018 тоже ждали весь чемпионат, когда он начнет забивать, все задавались вопросом, зачем он нужен, а он в итоге стал лучшим бомбардиром плей-офф. Далее, спасибо селекционерам за Кошелева. Связка Семенов – Кошелев отличная, и звено, значит, хорошее. К плей-офф возвращаются Яшкин и Радулов. По нападению мы один из сильнейших клубов КХЛ. Да, с защитой в 2018 году было лучше. Это была организованная линия, «линия Маннергейма», учитывая гражданство Охтамаа. Вокруг Гарипова стояла такая китайская стена. Сейчас ее нет, к игре защитников есть вопросы, но если припрет, они, конечно, костьми лягут, будут блокировать броски и помогать Билялову.

Так что смотрю на перспективы «Ак Барса» со сдержанным оптимизмом. Мы-то потенциал своих знаем. Но далеко загадывать не хочется, сейчас дай бог пройти первый раунд.

– Что думаете о вратарской линии?

– Здесь только молиться на здоровье Билялова, чтобы не было травм. Потому что, честно скажем, реальной замены ему нет. Амир [Мифтахов], конечно, выручит, если родина скажет, школа-то есть… А к Билялову никаких вопросов, парень проводит просто великолепный сезон.

«Я не ожидаю какого-то провала в этом сезоне. Билялетдинов работает на хорошем уровне» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Билялетдинов не мальчик, чтобы браться за все, что предлагают»

– Нет ли у вас ощущения, что Билялетдинов дает результат только когда тренирует в охотку, а не под давлением? Предыдущий раз, когда его уговорили возглавить команду против его воли, был в 2011 году со сборной России, и все помнят, чем это закончилось.

– Да нет, я не думаю, что ему не работается под давлением. Он в жизни все уже видел и все испытал. Недавно [Вячеслав] Фетисов в своей программе цитировал, по-моему, Евгения Гомельского: тренеры делятся на две категории – которые уволены и которые будут уволены. Но Билялетдинов уходит сам, да и приходит тоже (смеется). Да, наверное, идеально ему было бы уйти из «Ак Барса» в 2018 году с третьим Кубком Гагарина, но он ушел в следующем году после 0-4 от «Авангарда» в первом раунде. И в 2012 году в идеале тоже было уйти из сборной после победы на чемпионате мира, но его, как известно, брали под Олимпиаду в Сочи. Где проиграли-то, напомню, финнам, законодателям мод в современном хоккее.

Не думаю, что он принимал решение остаться в «Ак Барсе» под давлением. Думаю, что все было естественно. То, что ему пришлось спасать команду в 2022 году после неудачной истории с Олегом Знарком, и то, что он потом брал время на раздумье, тоже естественно: возраст, опыт, какая-то усталость от многолетней работы на таком уровне. Но считать, что его зазвали и он нехотя согласился… Я думаю, у него нормальные амбиции, желания и удовлетворение от того, что его зовут и он имеет возможность работать с игроками такого уровня. Всю глубину ответственности он тоже понимает. Я бы не стал копаться в его психологическом состоянии, в том, с желанием он работает или нет. Он не мальчик, чтобы браться за все, что предлагают. Ему предлагают действительно хорошую работу в хорошем клубе, который он досконально знает. И думаю, он справляется с этой ответственностью.

Да, может быть, его взгляды на хоккей в чем-то устарели. Это нормально, у многих взгляды на что-либо становятся консервативными. Но, опять же, мы видим, как подбираются тройки нападения, как они сейчас стабилизировались, какая, в принципе, нормальная обстановка в команде. Я не ожидаю какого-то провала в этом сезоне. Билялетдинов работает на хорошем уровне.

«Спорт на стадионе и на экране – разные вещи. Но везде есть свои плюсы. Я думаю, что одно другое хорошо дополняет. Да, на стадионе по-другому воспринимаются скорости, борьба, звуки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В КХЛ биток на трибунах, красивый продукт, зрелище. Народ голосует ногами»

– Согласны, что хоккей по телевизору и на стадионе – это два разных вида спорта? Так говорил, например, Курбан Бердыев, который полюбил хоккей в Казани.

– Вообще спорт на стадионе и на экране – разные вещи. Но везде есть свои плюсы. Я думаю, что одно другое хорошо дополняет. Да, на стадионе по-другому воспринимаются скорости, борьба, звуки. Особенно в старом Дворце спорта, куда на время «Игр будущего» переехал «Ак Барс». Там лед звенит, борта трещат, слышно звон штанги, когда в нее попадает шайба, в отличие от большой арены.

С другой стороны, какой-нибудь болельщик может нецензурно выразиться, может произойти что-то, что испортит впечатление от матча. А по телевизору его никто особо не испортит. Я думаю, своя прелесть в домашнем просмотре тоже есть, тем более сейчас, когда очень хороший показ.

– Да, придешь с ребенком на игру со СКА, а там фанаты скандируют «сосиска», потом отвечай на его вопросы.

– Совершенно верно. Хотя в хоккее все еще более-менее корректно, в футболе хуже. В Москве фанаты за шапочку «Рубина» тебя, во-первых, уже на платформе электрички с ног до головы грязью обольют. А во-вторых, когда вся трибуна хором скандирует «Е…. Казань, е….», не хочется больше приходить, честно говоря. Но это все-таки футбол, там своя специфика.

– Сравните КХЛ и НХЛ.

– Во-первых, мы должны радоваться, что сейчас, когда, к сожалению, политические бури приводят к тому, что наш спорт оказывается в изоляции, уровень КХЛ не падает. В футболе, например, он падает.

Да, если рассуждать глобально, звезд в лиге стало поменьше, ушли многие сильные легионеры, общий уровень, может быть, немного снизился. Но, во-первых, ушли не все. Во-вторых, подросла молодежь. У нас биток на трибунах, красивый продукт, зрелище. Народ голосует ногами, в конце концов. Даже в тех городах, где посещаемость была средней, типа Череповца, теперь тоже трибуны почти всегда заполнены. У нас непредсказуемый плей-офф, о чем мы уже говорили. Хоккей действительно ждут во многих городах. Даже в тех городах, где нет клубов КХЛ, все равно выбирают себе любимые команды и болеют за них.

Так что уровень КХЛ за счет притока сил, возвращения игроков, прошедших школу североамериканских лиг, не упал. Если равняться на НХЛ как на во многом лучшую лигу мира, в том числе в подаче продукта, то мы многого достигли. По качеству продукта мы подтягиваемся, отстаем только по качеству игры, поскольку там собраны сливки мирового хоккея. Но это же нормально, что есть лига, на которую можно равняться.

Я не согласен с вмешательством политики в спорт, но с правилом трех легионеров тоже не согласен. Думаю, если бы оставили пять, ничего страшного не случилось бы. И эти вакансии были бы заполнены сильными игроками. А когда у тебя три легионера, а еще играют американцы с белорусским, казахским или российским паспортом, мне становится смешно. Или когда клуб лишают очков, как «Сибирь», за русского человека, которому неправильно оформили спортивное гражданство.

НХЛ я тоже с удовольствием смотрю. Конечно, не всю регулярку, там тоже бывают и проходные, и провальные матчи, когда обладатель Кубка Стэнли проигрывает 0:10. Но плей-офф стараюсь смотреть как минимум с полуфиналов. Очень нравится этот быстрый интенсивный хоккей без прокатов, пауз, длиннот, которые у нас все равно остаются, несмотря на уменьшение площадок. Скорость игры и мышления там все равно выше – может быть, за счет того, что собрано больше классных игроков.

В общем, есть за что критиковать КХЛ, но в целом лига на правильном пути. Конечно, есть и над чем работать. Мне, например, не все понятно с правилами, они постоянно меняются и за ними не уследишь. Мне кажется, даже игроки и судьи не в состоянии за ними уследить. Я понимаю, что все ради зрелищности, дополнительных голов, но тут надо немножко притормозить. И я бы ввел ограничение времени видеопросмотра. Игра и так идет почти три часа, а в плей-офф вообще может в ночь уйти.

«Ак Барс Арену» я называю кладбищем чемпионов. Потому что за 10 дней чемпионата мира здесь вылетели три сборные, у которых в сумме 11 мировых титулов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ак Барс Арену» называю кладбищем чемпионов»

– Перейдем к футболу. Какой чемпионат мира вы посмотрели впервые в осознанном возрасте?

– Это были такие древние времена, что страшно вспомнить (смеется). Чемпионат мира 1970 года в Мексике. У нас дома, по-моему, еще не было телевизора, и финальные матчи я смотрел в квартире дочери Назиба Жиганова, так как дружил с внуком Назиба Гаязовича. Конечно, я запомнил полуфиналы — и Бразилия – Уругвай, и абсолютно фантастический матч Италия – ФРГ, который закончился в дополнительное время со счетом 4:3. Шнеллингер тогда сравнял счет на 90-й минуте основного времени, потом было сумасшедшее дополнительное время, в котором итальянцы победили. Но в финал вышли измочаленные, и бразильцы легко обыграли их 4:1.

– А чем запомнился ЧМ-2018 в России?

– Знаете, недавно мой друг, который в свое время был вице-президентом «Рубина», написал мне очень трогательное сообщение. Мимо его дома как раз проходила трасса болельщиков, которые шли на стадион, все эти иностранцы – колумбийцы, французы и прочие. И вот во время недавних снегопадов он написал (зачитывает с телефона): «Сейчас из-за гигантских сугробов рядом с нашим домом машину ставим на стоянке у «Леруа Мерлен». И каждое утро я хожу туда по наземному путепроводу над проспектом Амирхана. Проходя по стылой запорошенной галерее, вспоминаю, как пять с половиной лет назад тут текли нескончаемые, многолюдные и громкоголосые реки — бело-голубая Ла-Плата, желто-зеленая Амазонка, синяя Сена. Неужели это нам всего лишь приснилось?»

Ну вот лучше не скажешь, такая это была потрясающая атмосфера.

Мне, кстати, вспоминается и Кубок Конфедераций 2017 года, роскошный турнир, который остался как-то в тени чемпионата, хотя тогда нам безумно повезло и со сборными, и с их болельщиками. Они у Чили и Мексики действительно совершенно сумасшедшие, дикие – какими еще могут быть люди, пересекающие весь земной шарик, чтобы посмотреть турнир, который не считается турниром номер один. У нас были самые сильные команды и великолепные матчи, мы увидели первый в истории гол, отмененный VAR в официальной игре.

Конечно, вспоминается и чемпионат мира, рад, что посетил все казанские матчи, познакомился с интересными людьми. Взял интервью у журналиста, написавшего книги о Марадоне и о Месси, с которыми он был очень хорошо знаком, у Гленна Ходдла и других. Но самое главное, были ярчайшие матчи, да еще сложившиеся в пользу команд, за которые я болел.

– То есть болели за французов?

– Конечно, это мой фаворит. Я и на чемпионате мира-2022 болел за французов, очень расстроился в финале. Ну и казанский матч Франция – Аргентина в 2018 году был матчем всего чемпионата.

Интересная штука: я же периодически вожу экскурсию «Спортивная Казань», и когда мы проезжаем «Ак Барс Арену», я говорю: «Казань считается спортивной столицей России, это столица чемпионов, а вот «Ак Барс Арену» я называю кладбищем чемпионов. Потому что за 10 дней чемпионата мира здесь вылетели три сборные, у которых на тот момент в сумме было 11 мировых титулов». Сначала немцы отлетели от корейцев, потом аргентинцы от французов и, наконец, бразильцы от бельгийцев. Так что Казань оказалась примечательным городом мундиаля.

«Fan ID – это вопрос решенный, и на самом высоком уровне, поэтому обсуждать его нет никакого смысла» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Интересы фанатов меня вообще не волнуют»

– Ваше отношение к Fan ID?

– Это вопрос решенный, и на самом высоком уровне, поэтому обсуждать его нет никакого смысла. Здесь ничего делать не надо, надо только, чтобы для нормальных любителей футбола были простые и понятные процедуры. Вот мы с женой в 2019 году отдыхали на черноморском побережье, и я говорю ей — давай съездим посмотрим Олимпийский парк в Сочи. Приурочили это к тому дню, когда «Зенит» играл в Сочи. И мы посмотрели парк, потом зашли в кассу, купили билет и сходили на стадион «Фишт». Надо, чтобы такая ситуация была возможна. Чтобы простые любители футбола могли приехать и спокойно сходить на футбол. Зашли в кабинку, предъявили документы, сфотографировались, получили Fan ID и пошли на матч — всё.

А интересы фанатов меня вообще не волнуют. Фанат – это фанат, он на футбол изначально идет с негативом и с соответствующим отношением к сопернику, болельщикам соперника, полиции. У меня никогда не было простых отношений с фанатами, я не хочу с ними заигрывать. Если ты фаната на руках принесешь на трибуну, посадишь в удобное кресло, дашь ему газировку, это кончится тем, что он обольет кресло этой газировкой и подожжет его.

– Вам не кажется, что VAR лишил футбол части драматургии?

– У меня сложные отношения с VAR. В итоге мы все равно уперлись в человеческий фактор, принципиально ничего не поменялось. Ну, может быть, с линиями офсайдов стало чуть лучше, хотя не страдал футбол от того, что голы забивали из офсайдов, где один ноготь вылезал на миллиметр. Сейчас футбол не то чтобы лишается драматургии, просто из-за VAR эта драма часто обращается в другую сторону. Команда ведет 2:0, забивают третий мяч, казалось бы чистейший, его отменяют, и пока эти в шоке, те делают обратку.

Но это веяние времени, мы, наверное, все равно должны были к этому прийти. Но иногда понимаешь, что эти миллиметровые придирки портят впечатление. Красота игры, красивейшие голы и комбинации теряются из-за выдвижения суставчика ноги.

Мне кажется, окончательно VAR еще не утвердился.

– А какое у вас вообще отношение к попыткам менять правила в футболе?

– Сила футбола, мне кажется, в консерватизме. Хотя однозначно тоже не могу сказать. Буквально на днях обсуждал с коллегами, на пользу ли пошла отмена правила выездного гола в еврокубках. Ко многим таким вещам у меня нет однозначного отношения. Кому-то это в плюс пошло, а кому-то в минус. Но я бы бережно относился к правилам. Футбол простой вид спорта, он прост как правда и в нем есть здоровый консерватизм. И это вид спорта номер один, хотим мы этого или нет. Поэтому к изменению правил надо относиться очень внимательно.

– Что думаете о деле Камилы Валиевой?

– Конечно, девушку безумно жалко. По-общечеловечески вообще не понятно, зачем все это было. Я понимаю еще, когда допинг принимают спортсмены, которым надо дальше прыгнуть или быстрее пробежать. Но принимать его в фигурном катании, где смысл в сочетании спортивного и художественного элементов, просто бессмыслица какая-то. Она что, наглотавшись допинга, начнет пятерные прыжки крутить?

Наверное, есть тут и политика, но полностью в область политики или русофобии я бы это переводить не стал. Мне просто жалко, что такое количество испытаний выпало на долю такого молодого человека. И, конечно, честь и хвала Президенту России за то, что он ее поддержал, посадив рядом с собой на церемонии открытия «Игр будущего», это очень хороший шаг.

А в нюансы я бы не стал вдаваться. Фигуристка прекрасная, ситуация неприятная, дай бог, чтобы человек прожил хорошую цельную жизнь, несмотря на эти тяжелые испытания.

«Нужны эмоции, нужна подготовка к репортажу — любому, даже если ты комментируешь студенческую лигу. Надо знать, кто играет, историю матчей, какую-то статистику и т.д.» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Очко» — опасное слово для комментатора. Богатство русского языка, понимаете?»

– Как вы смотрите хоккей дома? Внутренний комментатор не включается?

– Смотрю как болельщик. Я не пресыщаюсь спортом, и то, что мне интересно, смотрю с удовольствием.

– То есть не думаете поминутно: а вот это я бы откомментировал по-другому?

– Нет-нет. Комментатора в себе никогда не включаю, вполне удовлетворен комментированием коллег, работающих на спортивных каналах. Наоборот, какие-то удачные комментаторские находки воспринимаю с удовольствием, цитирую их в разговорах с друзьями. Так что, слава богу, звук выключать не приходится.

– Что недопустимо в работе комментатора?

– Наверное, равнодушие. Эмоции – важнейшая составляющая спорта. Если человек равнодушно перечисляет то, что происходит на поле, кто кому передал мяч или шайбу, я считаю, это можно не слушать.

Я лучше скажу не что недопустимо, а что необходимо. Нужны эмоции, нужна подготовка к репортажу — любому, даже если ты комментируешь студенческую лигу. Надо знать, кто играет, историю матчей, какую-то статистику и т.д. У каждого сегмента есть свой зритель, даже у первенства двора.

То есть нужно быть подготовленным — раз, давать эмоции — два, разбираться в игре и чувствовать ее пульс и нерв — три. И эмоции должны быть искренние. По заказу их не включишь, значит, надо быть немного болельщиком или повернутым на этом деле.

– Назовете свой самый большой комментаторский ляп?

– Каких-то особых ляпов, к счастью, не было. Ну, однажды я целый период называл вратарем совершенно другого человека. Или, бывает, выскочит какое-то крепкое словцо, а режиссер говорит: ты в эфире.

– Может быть, какие-то забавные случаи из комментаторской практики?

– Не знаю, стоит ли об этом писать, но когда я первый раз комментировал «Ак Барс», был такой случай. Это 2006 год, играли с «Крыльями Советов». «Крылышки» тогда выступали очень слабо, шли где-то внизу таблицы, но почти до конца этого матча вели в счете, то ли 1:0, то ли 2:1. В итоге мы вырвали игру, но незадолго до этого я сказал такую фразу: «Крылышки» почувствовали вкус очка (смеется). Закончил репортаж, выхожу из кабинки, и пресс-атташе «Ак Барса» Марат Фахриев говорит: «Ну все, теперь ты знаменит, читай форум». И там болельщики действительно как только не упражнялись.

В общем, «очко» — опасное слово для комментатора. Богатство русского языка, понимаете? Многозначность некоторых слов может подвести.

«Мне стало интересно, что это такое «Игры будущего» и фиджитал, и я посетил фиджитал-футбол, баскетбол, единоборства и чисто компьютерные дела типа лазертага Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Почему уехал фон Гревениц? Не пошли его проекты»

– Французский барон Александр фон Гревениц, в свое время переехавший в Казань, – это ведь ваш родственник? В итоге он покинул Россию, почему?

– Да, мы родственники, хотя Александр ближе к Пушкину, чем ко мне (смеется), он его потомок по прямой линии. Но связь мы сейчас не поддерживаем. Почему уехал? Не пошли какие-то его проекты. Он достаточно сильно разбрасывался, пытался заниматься разными видами деятельности, а время было достаточно тяжелое для бизнеса. И в итоге ничего толком не пошло. Я старался ему помочь чем мог, потом он, кажется, немного на меня обиделся. В итоге у нас как-то не сложилось, хотя поначалу было бурное общение, сразу нашли общий язык.

Наверное, ему было сложно адаптироваться. Другая страна, совсем другая среда, языковой момент. Он же еще с семьей приехал. Хотя Россию искренне любил и любит, насколько я знаю. Интересный человек, бесспорно, неординарная личность. Но реалии нашей суровой зимы где-то его, по-моему, подкосили. Хотя, может быть, он повторит этот опыт.

– Что думаете про «Игры будущего» и фиджитал?

– Вы знаете, мне стало интересно, что это такое, и я посетил фиджитал-футбол, баскетбол, единоборства и чисто компьютерные дела типа лазертага. Суммируя впечатления, сказал бы так: еще непонятно, какая это конфета на вкус, но обертка у нее очень красивая. У меня есть друзья-консерваторы, которые говорят про фиджитал: да нет, ну что это за хрень, нужна же спортивная борьба! Ну слушайте, во-первых, вы попробуйте раскрутите что-то! Когда де Кубертен раскручивал Олимпийские игры, многие тоже говорили: да что это за придурок, какие-то античные игры, кому это нужно!

Но вот такие сумасшедшие и делают дело. Если люди добились, что призовой фонд в каждом виде составляет полмиллиона долларов, если ты заходишь на эти великолепные арены с шикарным звуком, светом и всем антуражем... Мы с женой ходили на футбол и баскетбол — она просто ахнула. На баскетболе, например, когда делали нарезку моментов, я даже не понял, нарезка это игры на приставке или живой игры. Это настолько динамично и красиво – на стеклянном полу, со звуком, с прожекторами. И, опять же, где еще сегодня в России сыграют французы с испанцами?

В общем, обертка мне очень понравилась. Чисто компьютерные дела я не беру, это мне неинтересно, но вот сочетание… Посмотрим. Наверно, какие-то виды останутся, какие-то отомрут, появятся новые. Но мне кажется, это достаточно интересный опыт, к которому надо присмотреться. И надо смотреть своими глазами, а не махать оголтело рукой. Опять же, трибуны полные, семьями ходят, много молодежи. Если этот проект заставит людей, помимо любви к электронным делам, заниматься физкультурой – да ради бога, ничего плохого в этом не вижу. Мне кажется, это не является угрозой реальному спорту.

Норден Александр Петрович – спортивный комментатор, журналист, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта ПГАФКСиТ.

Родился в 1961 году в Казани.

Окончил исторический факультет КГУ, кандидат исторических наук.

Женат, воспитывает дочь.