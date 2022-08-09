Александр Мостовой заявил, что Слуцкий проваливает сезон с «Рубином»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой уверен, что Леонид Слуцкий является главной проблемой казанского «Рубина».

«Какие комические ситуации происходят, у нас тренеров в РПЛ убирают, когда они в четырех турах семь очков набирают в «Химках», а Слуцкий после всего, что в «Рубине» у них случилось, до сих пор команду возглавляет. С таким бюджетом, сравнимым с бюджетом команды любого сильного чемпионата, вылетает из нашей Премьер-лиги, то сами понимаете, что это такое? Юран семь очков набрал с «Химками», а его убирают, представляете.

Слуцкий проваливает сезон с «Рубином», вылетает, это вообще ужас, а его ещё и оставляют, и продолжают считать, что все там нормально. Кого стоило бы назначить на замену Слуцкому? Кого угодно. Что, там в Казани людей нет, что ли? Мало жителей живет? Тем более, сейчас мы видим, что уже необязательно быть бывшим футболистом, добиться чего-то на тренерском посту. Достаточно быть близким другом кого-то и быть в структуре тренером, помощником каким-то», – цитирует Мостового Betonmobile.

В текущем сезоне первой лиги «Рубин» набрал 5 очков и занимает 10-е место в таблице Первой лиги.