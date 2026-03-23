Александр Мостовой посвятил стихи Александру Овечкину, забросившему 1000-ю шайбу в НХЛ

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поздравил хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» с историческим достижением. Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф, и ветеран «Спартака» и сборной России отреагировал на это творчески.

В своем Telegram-канале Мостовой опубликовал видео с четверостишием, посвященным рекордсмену:

«Саня, весь мир ты снова удивил,

Когда свой тысячный забил,

Рекорд поставив неземной.

Мои аплодисменты, Александр Мостовой».

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая только легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 шайб. Теперь отставание российского снайпера от рекорда составляет 16 голов.