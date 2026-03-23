На главную ТИ-Спорт 23 марта 2026 15:05

Александр Мостовой посвятил стихи Александру Овечкину, забросившему 1000-ю шайбу в НХЛ

Александр Мостовой посвятил стихи Александру Овечкину, забросившему 1000-ю шайбу в НХЛ
Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поздравил хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» с историческим достижением. Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф, и ветеран «Спартака» и сборной России отреагировал на это творчески.

В своем Telegram-канале Мостовой опубликовал видео с четверостишием, посвященным рекордсмену:

«Саня, весь мир ты снова удивил,
Когда свой тысячный забил,
Рекорд поставив неземной.
Мои аплодисменты, Александр Мостовой».

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая только легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 шайб. Теперь отставание российского снайпера от рекорда составляет 16 голов.

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

