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Спорт
21 марта 2022  14:03
Cергей Гаврилов

Александр Мостовой о «Рубине»: «Они, конечно, просчитались с назначением Слуцкого»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромное поражение казанского «Рубина» в матче со столичным ЦСКА (1:6) в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«6:1 — разорвали по частям, здесь никакого оправдания быть не может. Они, конечно, просчитались с назначением Слуцкого, потому что нельзя назначать тренера, которого за последнее время выгоняют из многих команд с отрицательными результатами, и что они этим хотели?» — написал Мостовой в своем Telegram-канале.

#леонид слуцкий #Рубин #РПЛ
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