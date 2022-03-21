Александр Мостовой о «Рубине»: «Они, конечно, просчитались с назначением Слуцкого»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромное поражение казанского «Рубина» в матче со столичным ЦСКА (1:6) в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«6:1 — разорвали по частям, здесь никакого оправдания быть не может. Они, конечно, просчитались с назначением Слуцкого, потому что нельзя назначать тренера, которого за последнее время выгоняют из многих команд с отрицательными результатами, и что они этим хотели?» — написал Мостовой в своем Telegram-канале.