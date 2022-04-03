Александр Мостовой: Если «Спартак» вылетит в ФНЛ, половину России надо будет откачивать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал вероятный вылет московского клуба в Футбольную национальную лигу.

По словам легенды красно-белых, если клуб покинет высший дивизион, то это станет катастрофой.

«Вылет „Спартака“ — это было бы что-то совсем фантастическое. Я такого не допускаю. Но сейчас команде надо смотреть вниз, а не наверх. Представить такое просто невозможно. Если это вдруг случится, то это будет катастрофа. Половину России надо будет откачивать», — приводит слова Мостового издание «Чемпионат».

Ранее «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. После 23 туров Роосийской премьер-лиги подопечные Паоло Ваноли с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице.