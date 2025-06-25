Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы в Торонто

Бывший советский и российский нападающий ряда клубов НХЛ Александр Могильный минувшей ночью вошел в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Для меня огромная честь — стать двенадцатым представителем нашей страны в Зале хоккейной славы в Торонто. Хочу искренне поблагодарить всех моих тренеров, партнеров в командах, персонал этих команд, руководителей клубов и хоккейных федераций. Отдельные и самые теплые слова благодарности моим родителям за их поддержку. Без них я бы не состоялся как игрок и не добился таких высот.

Спасибо Оргкомитету Зала Хоккейной Славы за их выбор. Кандидатов на включение очень много, и мне приятно, что они сделали выбор в мою пользу. Думаю, что это ещё одно признание высочайшего уровня нашей отечественной хоккейной школы, а главное — мотивация для наших молодых хоккеистов. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты», – сказал Могильный.

Вместе с «Нью-Джерси Девилз» нападающий выиграл Кубок Стэнли в сезоне 1999/2000. Также Могильный побеждал на Олимпиаде в Калгари со сборной СССР в 1988 году и становился чемпионом мира в 1989 году.