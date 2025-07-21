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На главную ТИ-Спорт 21 июля 2025 15:47

Александр Медведев рассказал, за счет чего «Зенит» перевернул игру с «Ростовом»

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Александр Медведев рассказал, за счет чего «Зенит» перевернул игру с «Ростовом»
Фото: fc-zenit.ru

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о победе «сине-бело-голубых» над «Ростовом» (2:1) в первом туре РПЛ.

«Очень непростая победа, волевая. В первом тайме играли на первой-второй скорости, а "Ростов" играл очень организованно — и в обороне, и прессинговал, что привело к ошибке. Она напрашивалась, поскольку из под прессинга выходили плохо. Но вторая половина матча была совершенно другой — скорость движения и футбольной мысли была совершенно другой, что и привело к острым атакам, голам», – передает слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, во втором туре «Зенит» сыграет с «Рубином» в Казани. Игра состоится 27 июля в 20:00 по мск.

#фк зенит #фк ростов #премьер-лига #спорт #футбол
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