Александр Медведев рассказал, за что СКА уволил Романа Ротенберга

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Бывший председатель совета директоров СКА Александр Медведев, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера «армейцев с Невы».

«Это не новость, что когда команда не достигает поставленных целей, то снимают и руководство, и тренера. Именно это и произошло в случае СКА. В течение двух сезонов задачи не были выполнены. Жизнь на этом не заканчивается, думаю, Роман Борисович найдёт себе применение, в том числе и в тренерской сфере», – передает слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. Под его руководством петербургский клуб дважды выходил в финалы конференций в 2022 и 2023 году. В обоих случаях СКА уступил ЦСКА.

В минувшем сезоне «армейцы с Невы» финишировали седьмыми в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде петербуржцы вылетели от московского «Динамо» (2-4). По окончании сезона новый совет директоров СКА решил отправить Романа Ротенберга в отставку. На смену ему пришел Игорь Ларионов, ранее возглавлявший «Торпедо».