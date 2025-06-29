Александр Медведев поднимет вопрос возвращения финала ЛЧ в Петербург

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что планирует поднимать вопрос о возвращении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербург после возвращения России к международным соревнованиям.

«Как только нас вернут на международную арену, мы, конечно же, будем поднимать вопрос о возвращении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербург», – передает слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге должен был состояться финал Лиги чемпионов. В итоге матч перенесли в Париж, где сыграли «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» (1:0). Та победа в ЛЧ стала 14-й для «сливочных».