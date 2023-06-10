«Кто правит этим? Черт! Другого объяснения нет!»: Александр Маршал о ситуации на Украине

Свои длинные волосы Маршал давно сменил на более солидную прическу, все чаще в его репертуаре появляются бардовские композиции, но дух настоящего рокера никуда не делся

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Артист имеет определенную ответственность перед Богом, и Саша это четко понимает»

Исполнитель хита «Белый пепел» и экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал сейчас уже заслуженный артист России. Вырос он в семье военного – отец его был военным летчиком-инструктором первого класса.

«Мое детство пахнет суховеями и гуталином солдатских ботинок», – говорил он в одном из своих прошлых интервью. Маршал даже поступал в Ставропольское высшее военно-авиационное училище летчиков и штурманов по специальности «штурман боевого управления», но тяга к музыке взяла верх.

Свои длинные волосы Маршал давно сменил на более солидную прическу, все чаще в его репертуаре появляются бардовские композиции, но дух настоящего рокера никуда не делся.

Интервью он назначил после экскурсии по Духосошественскому храму, которую для него провел настоятель обители протоиерей Алексей Чубаков. Они поговорили о концертах и вере.

«Артист, который выступает на сцене и имеет влияние на души и сердца людей, имеет определенную ответственность перед Богом, перед страной и перед людьми за то, что он поет, говорит и делает. Он что-то вроде миссионера и проповедника, и Саша все это очень четко понимает», – рассказал «Татар-информу» протоиерей.

Отец Алексей отметил, что сейчас, в период проведения СВО, общество артистов разделилось. Каждый ищет свою маленькую правду вместо того, чтобы стремиться к одной большой истине.

«А истина есть – Христос», – отметил настоятель храма.

Алексей Чубаков и Александр Маршал во время экскурсии по Духосошественскому храму поговорили о концертах и вере Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После первого же вопроса о том, с каким настроением Александр Маршал сегодня выйдет на сцену, он почти сразу же углубился в тему о происходящем сегодня.

«Все зависит от события, в котором я участвую. В принципе, формат моих концертов редко меняется, только в крайних случаях. Вот, например, если это горячая точка, это, конечно, другое – это просто гитара, никаких барабанов. Потому что бывало, приходилось петь прямо на передовой. Там не до громких звуков. И потом, ребята могли вернуться с передовой с потерями, и я думаю: “Что я там буду сейчас, с гитарой этой”. А когда начинал петь, я видел, как у них загораются глаза, как они оттаивают, и приходило понимание, что это необходимо. Это с возрастом я осознал, что то, чем я занимаюсь, в первую очередь не мое личное удовольствие. Творчество работает на то, чтобы нас как-то сблизить еще больше», – поделился музыкант.

«Ни в коем случае нельзя было разваливать СССР, вот сейчас мы пожинаем плоды»

Александр Маршал отметил, что сближение – это то, что нам сейчас необходимо. И тут же вспомнил про Советский Союз. О том, как эту огромную страну ругали, а теперь невероятно сильно скучают по тем временам.

«Ведь мы развалили такую страну! Когда я был молодым, мы такие все были “рок-н-ролл”, носили длинные волосы, а нам запрещали, стригли нас. Говорили, что это советской молодежи не нужно. Мы ругали “совок”. А сейчас я вспоминаю и думаю, как же было здорово, на самом деле! Понятно, что было много того, чего нельзя было допустить. В частности, гонения на церковь и так далее. Но было как-то по-доброму, что ли. Ни в коем случае нельзя было разваливать Советский Союз, и сейчас мы пожинаем плоды – это Грузия, Армения, Карабах, а теперь вот Украина. Это ужас, у меня в голове не укладывается. Потому что тогда нам даже в голову не могло прийти, что такое может быть», – поделился артист.

Маршал отметил – он чувствует, что своими концертами сближает людей. Неважно, какое это событие – Духов день или День города.

«После концертов мне иногда говорят, что некоторые люди не знали, как реагировать на мое выступление. Они пришли просто из интереса, я начинал петь, и каждый находил в этом что-то свое. Я все-таки стараюсь оставаться рок-музыкантом, несмотря на то что пишу очень много песен в бардовском стиле. Это больше стихи, положенные на какие-то три аккорда. Но мне это очень нравится, я этим увлечен и занимаюсь этим уже много лет. Некоторые из этих песен пользуются популярностью, потому что содержат какие-то жизненные истории, облаченные в стихотворную и музыкальную форму», – поделился он.

«Я смотрел на солдат и понимал, что я не должен показывать, как мне страшно»

С 2014 года Александр Маршал регулярно ездит на Донбасс с концертами. В течение этих девяти лет он видел, как там развивается ситуация и меняется обстановка. Артист признается, что порой было страшно, но, возвращаясь, он всегда готов к следующей поездке.

«Были концерты и там, где буквально накануне шел бой. Были моменты, когда я думал: “Что я тут делаю?”, – потому что было страшно. Но все-таки передо мной были настоящие бойцы, которые прошли то, что многим и не снилось. Я смотрел на них и понимал, что я не должен показывать, как мне страшно», – поделился артист.

Он отметил, что его визиты на Донбасс всегда происходят неожиданно, но к этим поездкам он готов всегда.

«Во многом это зависит не от меня. Я являюсь участником общественных советов Министерства обороны и Следственного комитета. Поэтому бывает так, что мне звонят и говорят, что есть возможность поехать такого-то числа. Это невозможно поставить в расписание. Мы были там перед Новым годом, снимали “Новогодний огонек” для телеканала “Звезда”. Присутствовали военные с женами, донецкие и наши. Съемки проходили в Луганске целый день. Это был крайний раз. Извините, я говорю “крайний”, потому что не могу сказать ”последний”. В авиации у нас не принято так было, и парни так не говорят. Когда это случится, не знаю, но это обязательно случится», – рассказал Александр Маршал.

«У моего брата был позывной “Узор”, теперь его сын взял этот позывной»

Певец рассказал, что сейчас в зоне СВО находится его племянник. Его отец – двоюродный брат Маршала, был полковником погранвойск и когда-то служил на китайской границе.

«Он служил, когда с Китаем у нас началось. Остров Даманский и так далее. И у моего брата был позывной “Узор”, а теперь его сын взял этот позывной. Сейчас он командир взвода и уже второй раз на передовой. В первый раз он попал в приличную переделку вместе со взводом, чудом остался жив. Лежал в госпитале, а сейчас опять там. Когда я его спрашиваю, что нужно, он мне говорит, и я это делаю», – отметил музыкант.

С 2014 года Александр Маршал регулярно ездит на Донбасс с концертами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою последнюю поездку Маршал передал солдатам грузовой автомобиль. Ранее он уже отправлял на передовую два «УАЗа», но от них почти ничего не осталось после обстрелов. Певец, отвечая на вопрос, пошутил, что работает с фондом «Я сам».

«И мои друзья, конечно, помогают. Среди них и бывшие военные, которые теперь занимаются бизнесом. Это совершенно разные люди. И они все всегда спрашивают меня о том, нужна ли какая-то помощь. Так и помогают, мы скидываемся. Это быстрее получается. Иногда мне предлагают отправить деньги, но я отказываюсь. Говорю: “Нет- нет-нет, давайте мы все купим, погрузим здесь, в Москве, отвезем в Ростов, а племянник мой приедет, встретит и увезет”. Тогда я буду на сто процентов знать, что все необходимое будет доставлено туда, куда нужно», – объяснил Маршал.

Певец поделился, что бывали случаи, когда он, приезжая в военные гарнизоны, просил показать, как живут офицеры.

«Это жилые дома, так называемые ДОСы (дома офицерского состава), в подобных которым я все свое детство провел с папой. Как-то я вошел в подъезд такого дома, и мне стало страшно: двухэтажный домик на несколько квартир. Было видно, что там ремонта не было со времен Союза. Это потому, что в те годы на это просто не было денег, зарплаты были маленькие у офицеров. Поэтому порой приходится оказывать поддержку, заниматься самыми неожиданными вещами, которыми раньше я никогда не занимался. И я делаю это с удовольствием, ведь если не я, то кто?» – признался артист.

Отказ от соцсетей и теория круглой Земли

С тех пор как некоторые соцсети запретили, Маршал перестал ими пользоваться. Поделился, что в интернет заходит только по необходимости. И причина не только в том, что ввели запрет.

«Потому что я не могу больше наблюдать за тем, как на полном серьезе люди утверждают, что земля плоская, например. Я не смотрю соцсети, зная истинное положение вещей, общаясь со своим племянником и ребятами с передовой. Я знаю, что происходит на самом деле, поэтому зачем мне смотреть их новости? Своему другу из Америки я сказал: “Если ты хочешь, чтобы мы дальше общались, давай не будем на эту тему вообще говорить“», – поделился артист.

Маршал напомнил, что десять лет жил в Соединенных Штатах, выступал там со своей группой «Парк Горького».

«Я знаю эту страну не понаслышке. Попробуй вякни там что-нибудь. Кажется, что там демократия, но нет там никакой демократии. И вот я своему другу говорю, что я видел все сам своими глазами, поэтому на эту тему мы больше не говорим. Это идеологическая война, в которой мы, кстати говоря, проигрывали. Сейчас как-то потихоньку набираем обороты, но это война, настоящая война с человеческим разумом, для уничтожения мозга человеческого, собственного мнения и ценностей. Вы же видите, что происходит. А гей-парады – это что такое? А мальчик и девочка, которые с детства должны определиться, какого они пола? Это в голове не укладывается», – возмутился Маршал.

Маршал отметил – он чувствует, что своими концертами сближает людей. Неважно, какое это событие – Духов день или День города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кто правит этим? Черт! Другого объяснения у меня нет!»

«У меня к вам просьба, если вы со мной согласны, делайте все возможное, чтобы, не дай Бог, это все к нам пришло. Как угодно, но этого не должно быть у нас. Мы другие, у нас другая страна. Я вам много всего могу рассказать, у вас пленки не хватит. По поводу Украины, по поводу того, что там творилось все эти годы. Это до маразма доходит – такого, что дальше уже не придумаешь. Одно только то, что улица Бандеры практически проходит к Бабьему Яру, а там 200 тысяч человек. Это что? Кто правит этим? Черт! Другого объяснения у меня нет. Господи, прости меня грешного», – сказал он и перекрестился.

В завершение разговора Александр Маршал оставил теплые пожелания казанцам.

«Друзья мои, я такой же, как все вы, состою из такого же мяса, костей и крови. Прежде всего, всем крепкого здоровья – это то, что человеческому телу необходимо, потому что без здоровья ничего не будет. Хочу пожелать терпения, хочу сказать огромное спасибо матерям ребят, которые сейчас находятся на передовой. Особенно склонить голову перед теми, кто не вернулся. У меня есть какое-то чувство, оно меня никогда не обманывало, что все будет хорошо и Россия будет самой сильной страной на земном шаре. Главное – любить ее, не предавать и быть с Богом. Потому что без Господа мы никто. Я вас всех крепко обнимаю», – сказал на прощание Александр Маршал.

В этот же вечер артист вышел на сцену фестиваля «Духов день», собрав многотысячную публику. Он исполнил любимые всеми хиты и ушел со сцены под залпы праздничного салюта.