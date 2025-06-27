Раис Татарстана Рустам Минниханов занял первое место в свежем «Национальном рейтинге губернаторов», подготовленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» за май-июнь 2025 года. Исследование основано на анкетировании и опросах представителей экспертного сообщества.

В тройке лидеров, помимо Минниханова, также оказались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Журналист, политолог, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич на портале «Национального рейтинга» прокомментировал лидерство Минниханова как закономерное:

«Не устану повторять, что появление имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова в верхних строчках рейтинга эффективности губернаторов – не сенсация, а закономерное признание многолетней системной работы. Это не просто оценка текущих успехов, а вердикт исторической значимости его руководства республикой», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Татарстан под руководством Минниханова стал примером устойчивого развития и социально-экономического прорыва, особенно в условиях вызовов последних лет — пандемии, санкционного давления и перестройки внешнеэкономических связей.

По итогам 2024 года республика достигла рекордного валового регионального продукта — 5,2 трлн рублей. Татарстан входит в топ-5 регионов по промышленному производству, занимает второе место в РФ по строительству, третье — по сельскому хозяйству, и лидирует по производству молока. Уровень глубокой переработки нефти достиг 99,5%.

«Когда грянули кризисы, республика оказалась подготовленной, а Минниханов – обладающим опытом и волей для быстрых, но взвешенных решений по перестройке логистики, локализации и поддержке ключевых предприятий», — отметил Малькевич.

Особое внимание, по словам эксперта, Минниханов уделяет качеству жизни жителей республики. Татарстан ежегодно вводит более 3 млн кв. м жилья, реализует масштабные программы благоустройства и модернизации инфраструктуры, включая дороги и коммунальные сети.

«Минниханов с самого начала сделал ставку на человекоцентричность. Его ключевой тезис: успех республики определяется качеством жизни каждого татарстанца, независимо от места проживания», — подчеркнул политолог.

Также Малькевич напомнил о внешнеполитической роли Татарстана, который стал авторитетной международной площадкой благодаря активной дипломатической деятельности Раиса республики, включая проведение саммита БРИКС и участие в глобальных форумах.

«Раис превратил Татарстан в республику достижений – регион, который демонстрирует устойчивый рост даже в шторм. Его стратегическое видение, воплощенное в приоритете "инфраструктуры для жизни", наработанный опыт управления сложными процессами, роль российского дипломата регионального масштаба делают его рейтинг абсолютно заслуженным», — резюмировал Александр Малькевич.