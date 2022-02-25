«Обилие лжи вокруг нашей миротворческой операции зашкаливает»

Россия столкнулась с беспрецедентной волной фейковых вбросов после начала миротворческой операции по защите жителей Донбасса. Почему важно не поддаваться на провокации в соцсетях, обсудили сегодня эксперты Общественной палаты РФ на онлайн-заседании по результатам мониторинга фейковых вбросов.

В интернете началась настоящая кибервойна против нашей страны: под атаку хакеров попали сайты отечественных госорганов, СМИ и общественных организаций Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Идет реальная кибервойна: DDOS-атаки на сайты госучреждений, СМИ и общественных организаций»

В информационном пространстве зашкаливает уровень фейков о проходящей российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич, в интернете началась настоящая кибервойна против нашей страны. Под атаку хакеров попали сайты отечественных госорганов, СМИ и общественных организаций. Малькевич отметил, что с началом специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины информационные ресурсы наводнила дезинформация, направленная на дискредитацию действий России.

«Обилие лжи о том, что происходит на Донбассе, о том, что происходит вокруг нашей миротворческой операции на Украине, зашкаливает», – подчеркнул Малькевич.

Он выделил шесть основных потоков фейков, распространяемых в настоящее время: в иностранных СМИ, ложь СМИ-иноагентов внутри самой России, постановочные фейки про войну, атака через соцсети на беженцев, панические вбросы в соцсетях, а также фейки о незаконных акциях и митингах на площадках страны.

Александр Малькевич: «Отдельная история – это реальная кибервойна, которая сейчас идет. Прежде всего, это DDOS-атаки» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Отдельная история – это реальная кибервойна, которая сейчас идет. Прежде всего, это DDOS-атаки на сайты правительственных учреждений, СМИ и общественных организаций», – отметил Александр Малькевич.

В заключение он добавил, что давление также идет и на западные бизнес-структуры, работающие в России.

«Поступают сигналы, что их заставляют предоставлять отчеты о своих сотрудниках на территории России. То есть идет запрос личных данных извне», – резюмировал эксперт.

«С конца прошлой недели началась массированная информатака в Рунете»

Слова Александра Малькевича дополнила другая участница стрима – член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее данным, с конца прошлой недели, когда началась эвакуация вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Россию, в отечественном сегменте интернета стартовала настоящая массированная атака фейков и недостоверной информации.

Она отметила, что с прошлой пятницы занимается фиксацией и мониторингом интернет-вбросов, связанных с ситуацией на Донбассе, признанием ДНР и ЛНР, а также миротворческой спецоперацией по денацификации Украины.

Екатерина Мизулина: «76% пользователей социальных сетей одобряют решение о признании ДНР и ЛНР, а также проведении миротворческой операции на Украине» Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 4.0

«Мы всегда мониторим резонансные и громкие темы, изучаем и смотрим, как работают социальные сети в том или ином направлении. С пятницы, как раз с того момента, когда беженцы начали пересекать границу России, мы увидели массированную информационную атаку на пространстве российской сети Интернет», — подчеркнула Мизулина.

Эксперт добавила, что к настоящему времени промониторено около 6 млн публикаций в социальных сетях русскоязычного сектора интернета.

«Могу сказать, что 76% пользователей социальных сетей одобряют решение о признании ДНР и ЛНР, а также проведении миротворческой операции на Украине», — сказала Мизулина.

По ее словам, мониторинг показал, что лидерами по распространению фейков и другой недостоверной информации традиционно стали зарубежные площадки Instagram, Twitter, TikTok и Telegram.

«Большая часть из этих платформ на данный момент не выполнили требования закона „о приземлении“, который вступил в силу с 1 января этого года. Если говорить про призывы к незаконным акциям и митингам, то на данный момент мы видим, что такого рода сообщений распространилось порядка 57 тыс.», — заключила Екатерина Мизулина.

Об антифейковой системе в Татарстане: «Она четко выявляет и быстро реагирует на вбросы»

В Татарстане создан и успешно работает отлаженный механизм выявления и быстрого реагирования на фейк-вбросы, подчеркнул Александр Малькевич.

«Есть регионы, которые очень четко профилактируют и дают отпор фейковым атакам. <…> В Татарстане вчера задержали троих лиц, которые распространяли фейки о банковской панике. Очень здорово, когда есть система выявления и быстрого реагирования на фейки и она работает», – подчеркнул Малькевич.

«Ряд хакерских группировок вчера заявили о том, что будут атаки официальных порталов органов власти РФ» Фото: pixabay.com

С ним согласилась Екатерина Мизулина, которая напомнила, что нашей стране официально объявили кибервойну хакерские группировки интернета.

«Ряд хакерских группировок вчера заявили о том, что будут атаки официальных порталов органов власти РФ. И мы видим, что такие попытки осуществляются. Эти провокации будут продолжаться, поэтому мы призываем граждан проверять информацию в официальных источниках и не доверять сомнительным данным, а также не реагировать эмоционально на все, что вы видите в соцсетях», – резюмировала эксперт.

«Отечественные банки — устойчивые, за ними стоит поддержка ЦБ»

Журналисты ИА «Татар-информ» пообщались с финансовыми экспертами республики, которые развеяли мифы про «отключение» банков и другую ложную информацию. По их словам, российская и татарстанская банковские системы в настоящее время являются одними из устойчивых и надежных секторов экономики.

Стабильность коммерческих банков страны находится под пристальным контролем Центробанка России, который при необходимости поддержит их, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинов.

Айрат Гимадутдинов: «Ни в коем случае нельзя поддаваться вбросам, потому что паника всегда ведет к финансовым потерям» Фото: официальный сайт мечети «Ярдэм» yardem.ru

Он отметил, что стремление перевести накопления в наличность на фоне биржевых скачков не имеет под собой никакого объективного основания.

«Ни в коем случае нельзя поддаваться вбросам, потому что паника всегда ведет к финансовым потерям. Нужно спокойно проанализировать ситуацию, опираясь на официальную информацию. И ни в коем случае не делать спонтанных шагов, когда дело касается личных финансов», — уверен эксперт.

По словам Гимадутдинова, во время нестабильности на финансовых рынках всегда лучше занять выжидательную позицию и не принимать поспешных действий.

«Все возможные негативные сценарии были проработаны и просчитаны. В финансовых учреждениях ранее проходили стресс-тесты на случай любых сценариев на рынке. Поэтому наши банки — устойчивые. Тем более если речь идет о крупных федеральных банках, они имеют хорошие запасы средств, и при необходимости их всегда поддержит Центробанк РФ», — заключил Айрат Гимадутдинов.

«Мы это проходили, поэтому не нужно поддаваться эмоциям»

Во время волатильности на финансовых рынках не стоит поддаваться эмоциональным шагам. В вопросах личных финансов нужен спокойный и разумный подход, который убережет накопления от потерь, подчеркнула председатель Совета Банковской ассоциации РТ, член Комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Людмила Китайцева.

Людмила Китайцева: «Мы уже такое проходили. Люди, снявшие свои средства со счетов, сидели потом с ними дома и думали — а что с ними делать? И шли обратно возвращать деньги в банки» Фото: сайт Общественной палаты РТ oprt.tatarstan.ru

По ее словам, банковская система республики находится в стабильном состоянии и у финансовых учреждений есть все необходимые возможности для устойчивой работы. Тем более что опыт эффективной работы в условиях нестабильности на рынках у российской банковской системы уже наработан.

«Мы сталкивались уже с несколькими подобными ситуациями, когда была волатильность на рынках. Тогда люди снимали средства со счетов, обналичивая их. Но в итоге возвращали их обратно, потому что не понимали, зачем это сделали», — пояснила собеседница агентства.

По мнению Китайцевой, сейчас нужно вести спокойную и взвешенную оценку собственных финансов, не поддаваясь эмоциональным порывам из-за биржевых сводок.

«Нужно быть разумным. Средства нужно снимать только на текущие расходы, если таковые имеются. Повторяю: в целом мы уже такое проходили. Люди, снявшие свои средства со счетов, сидели потом с ними дома и думали — а что с ними делать? И шли обратно возвращать деньги в банки», — резюмировала Людмила Китайцева.

«Рубли не закончатся ни в банках, ни в банкоматах»

С мнением коллег согласился эксперт Общественной палаты РТ по финансовым и экономическим вопросам, член общественного совета Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана Фанис Хусаинов.

Фанис Хусаинов: «Рубли не закончатся ни в банках, ни в банкоматах» Фото: сайт Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ mtsz.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что большие золотовалютные резервы и отсутствие внешних долгов у государства обеспечивают стабильность и устойчивость всей финансовой системы России. По словам собеседника агентства, нынешняя волатильность на биржевых торгах во многом связана с действиями спекулянтов, которые пытаются получить прибыль от скачков акций и индексов. Это не имеет ничего общего со стабильностью банковской системы страны, которая находится на достаточно высоком уровне.

«Банковская система России, рублевая система, на сегодняшний день очень устойчивая. Да, фиксируется рост доллара и евро, но это лишь временные явления. Рубли не закончатся ни в банках, ни в банкоматах», — сказал эксперт.

Он добавил, что в отличие от 1990-х годов сейчас страна практически не имеет внешних долгов, а стабильность финансовой системы защищена значительными золотовалютными резервами.

«Банковская система России, рублевая система, на сегодняшний день очень устойчивая» Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

«Есть большие золотовалютные резервы, и финансовая система абсолютно устойчива к сложившейся ситуации. Есть спекулятивные моменты, но эти явления присутствуют в любой рыночной экономике», — подчеркнул Фанис Хусаинов.

В заключение он также обратил внимание, что за прошедшие годы страна смогла добиться и продуктового суверенитета, это было достигнуто благодаря масштабной программе импортозамещения. В итоге как финансы, так и продовольствие теперь защищены от любых внешних факторов нестабильности.