Александр Малькевич: «Лисичанск восстанавливается силами большой команды Татарстана»

Татарстан проделывает титаническую работу по восстановлению мирной жизни в Лисичанске. Об этом сегодня во время прямого включения из ЛНР сообщил известный российский журналист Александр Малькевич.

«Сейчас город восстанавливается силами большой команды республики: работа по восстановлению лисичанской больницы, восстановление теплоснабжения, восстанавливаются дороги в ЛНР. Обращаюсь с самыми добрыми словами признательности в адрес Раиса республики, всей команды и Правительства и жителей, кто участвует в этом большом, правильном, добром процессе» – сказал он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.