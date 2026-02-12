Александр Макрицкий рассказал о том, чем «Ак Барс» занимался в паузу на Матч Звезд

Фото: ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий рассказал в беседе с клубной пресс-службой, чем занимались игроки казанской команды во время паузы на Матч Звезд.

«Дали возможность ребятам отдохнуть, после чего провели работу над физическими кондициями, потренировались на свежем воздухе, чтобы заложить аэробную базу – планомерно готовились к матчу с "Торпедо". Игровой тонус всё равно уходит и через тренировки мы старались заложить нужные кондиции, чтобы хорошо войти в игру», – сказал Макрицкий.

Сегодня «Ак Барс» проведет первую встречу после паузы на Матч Звезд КХЛ. Начало игры в Казани запланировано на 19:00 по московскому времени.