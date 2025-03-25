Александр Лукашенко официально вступил в должность Президента Белоруссии

В Белоруссии состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко. Торжественное мероприятие прошло в крупнейшем зале Дворца Независимости, где собрались более 1100 приглашенных гостей. Об этом сообщает «БЕЛТА».

Перед прибытием главы государства в зал внесли Государственный флаг Белоруссии и Президентский штандарт. Кортеж Лукашенко, сопровождаемый почетным эскортом мотоциклистов, проследовал по главным проспектам Минска – Независимости и Победителей.

Официальную часть открыл председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил об итогах выборов. Он подчеркнул, что Александр Лукашенко избран Президентом Белоруссии волей народа в условиях свободного и демократического голосования.

Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию, после чего подписал акт о вступлении в должность. Затем председатель ЦИК вручил ему удостоверение Президента.

По официальным данным, на выборах 26 января за Лукашенко проголосовали 5 136 293 человека – это 86,82% избирателей, принявших участие в голосовании. Итоги выборов были утверждены Центральной избирательной комиссией 3 февраля.

Выступая после инаугурации, Лукашенко подчеркнул, что считает эту победу не только своей, но и всех белорусов. Он заявил, что страна уверенно следует по выбранному пути, укрепляя национальное единство, справедливость и патриотизм.

«Мы с вами создали суверенное государство. Нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Белоруссии каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!» – заявил белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что независимость Белоруссии не всем по душе, особенно ее честная и открытая позиция на международной арене.