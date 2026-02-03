Александр Легков: «Чувствую себя Губерниевым. Сколько гадостей пишут»

Фото: t.me/RealGuberniev

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, который также работает комментатором на соревнованиях по лыжным гонкам, рассказал о профессиональных трудностях и о том, как справляется с негативом в сети.

Основную сложность Легков видит в комментировании отечественных стартов. Он подчеркнул, что для качественной работы необходимо глубоко знать биографии спортсменов:

«Комментировать гонки Кубка мира намного проще... А на Кубке России бежит 200 человек! Их нужно изучать. В идеале знать, откуда этот спортсмен, где тренировался, кто у него тренер. В этом и состоит прокачка: ты должен владеть гораздо большим объёмом достоверной информации», – приводит слова Легкова «Чемпионат».

Говоря о критике в интернете, Легков признался, что воспринимает ее болезненно, но старается сосредоточиться на поддержке. Он заметил, что в реальной жизни люди выражают ему благодарность, а не претензии, и проводит параллель с коллегой:

«Начинаю порой ощущать себя Димой Губерниевым. Уж сколько ему гадостей пишут! Но когда он выходит к болельщикам, так все сфотографироваться хотят... Мне тоже в лицо никто претензий не высказал. Наоборот, подходят, благодарят».

Олимпийский чемпион заключил, что, несмотря на необходимость вырабатывать защиту от хейта, он не понимает людей, которые пишут оскорбления, не зная ситуации, и призвал помнить, что у комментаторов, как и у всех, «сердце и чувства тоже есть».