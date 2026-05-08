Александр Лапин военным медикам: «Вы – лучшие представители нашего народа»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в военном госпитале Министерства обороны РФ при Республиканской клинической больнице Татарстана побывали заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов и Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Они наградили медиков, которые несут свою службу в госпитале.

«Искренне поздравляю вас с наступающим главным праздником страны. Мы отдаем дань памяти тем, кто служил на полях Великой Отечественной войны, и живым ветеранам. Ваш труд дает надежду всем и помогает вернуться к жизни», – сказал Руслан Мухарлямов.

Он отметил, что в преддверии 9 мая в республике проходит огромное количество праздничных мероприятий.

«Сегодня мне выпала честь говорить прекрасные, нужные, милые сердцу слова тем, кто день и ночь восстанавливает бойцов и командиров на полях сражений, и здесь, в наших тыловых госпиталях», – поприветствовал собравшихся Александр Лапин.

Он напомнил, что сегодня военные медики повторяют подвиг своих героических дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны возвращали в строй раненых воинов Красной Армии.

«Сегодня вы – лучшие представители нашего народа, также как и медики в годы войны, самоотверженно боретесь за жизнь каждого бойца и командира, солдата и офицера. Своим трудом вы спасли сотни жизней. Я глубоко убежден, что если спасешь хоть одну жизнь, ты спасаешь весь мир. А вы спасаете сотни жизней – значит свою жизнь вы прожили не зря. Ваш труд будет вечен, как вечен подвиг врачей и медсестер Великой Отечественной войны», – подчеркнул Герой России.