Александр Лапин: Важно оградить нашу молодежь от негативного влияния извне

Генерал-полковник Александр Лапин

Сейчас идет большая информационная война за молодежь, поэтому важно оградить молодых людей России от негативного влияния из недружественных стран. Таким мнением по итогам круглого стола, посвященному использованию опыта ветеранов специальной военной операции в науке, образовании и воспитании молодежи, поделился с «Татар-информом» Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

«Сегодня в рамках отчетно-программного форума партии „Единая Россия“ был проведен круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции. В частности, были рассмотрены вопросы [обеспечения] информационной безопасности нашей молодежи от негативного воздействия извне. Это очень важно сегодня – оградить их от негативного влияния и направить их сознание на высокую любовь к Родине», – описал свое понимание ситуации военачальник.

«Кроме того, мы рассмотрели вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием в контексте нашей истории, героического прошлого наших предков-победителей. Важно связать с этим современные события, подвиги бойцов и командиров специальной военной операции», – выразил уверенность собеседник агентства.

Кроме того, на круглом столе были рассмотрены вопросы наставничества ветеранов СВО в молодежных объединениях, организации гуманитарных миссий и оказания поддержки семьям участников специальной военной операции. Большую часть участников обсуждения составили как раз участники спецоперации.

«Сегодня прозвучала живая информация от тех героев, которые добывали свободу и независимость для нашей Родины, честно выполняли свой воинский долг. Их боевой опыт – это бесценно для выработки предложений, которые войдут в новую народную программу партии „Единая Россия“», – подчеркнул Лапин.

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит окружной форум «Есть результат», посвященный теме «Молодежь и дети». Здесь обсуждают итоги реализации народной программы партии «Единая Россия» в этой сфере и выдвигают новые предложения.