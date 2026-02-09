Александр Лапин рассказал об освобождении Лисичанска в Казани

Операция по освобождению Лисичанска длилась две недели. Помимо Лисичанска были освобождены 12 населенных пунктов. Жителям освобожденных городов сразу была доставлена гуманитарная помощь.

Об этом рассказал сегодня журналистам в Казани в ходе отправки 35-й гуманитарной колонны «Единой России» в ЛНР генерал-полковник, герой России Александр Лапин.

«Лисичанская операция проведена прославленной и легендарной группировкой войск «Центр» под моим руководством. Мне выпала честь, великое счастье освобождать Лисичанск, Лисичанский район. Операция была спланирована так, чтобы не входить и не штурмовать этот крупный населенный пункт, где до военных действий проживало 650 тысяч мирного населения. Планом был предусмотрен обход Лисичанска. Окружение Лисичанской группировки противника способствовало замыслу освобождения города без штурма», – сообщил он.

Лапин также отметил, что Лисичанская операция заняла 14 дней.

«За две недели была разгромлена самая мощная, крупная группировка, оставшаяся на территории Луганской Народной Республики. Помимо Лисичанска были освобождены 12 населенных пунктов», – подчеркнул Лапин.

Он также рассказал о доставке гуманитарной помощи освобожденным жителям.

«Уже на следующий день после освобождения города и пригородов я лично выехал в Лисичанск осмотреть и оценить, в каком состоянии находится сам город, а главное – жители. На следующий день пошли колонны с необходимой гуманитарной помощью: сначала от нашей группировки – с водой и хлебом. Развернули сначала два хлебозавода, затем третий хлебозавод. Но сама гуманитарная помощь пошла с Татарстана», – сообщил Лапин.

Он добавил, что в первую очередь привезли муку для того, чтобы выпекать хлеб и накормить людей, которые не получали продовольствия более двух месяцев.

«Более двух месяцев люди жили, как могли, выживали практически», – заметил Лапин.

Там же были развернуты медицинские отряды специального назначения, где людям оказывали помощь военные врачи. Дальше под руководством Правительства России и Татарстана проводилось поэтапное, последовательное восстановление города.