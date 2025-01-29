Александр Кожевников прокомментировал кризис ЦСКА в январе 2025 года

Фото: cska-hockey.ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «ТИ-Спорт» прокомментировал кризис ЦСКА в январе 2025 года. Напомним, «армейцы» в текущем месяце победили лишь в двух встречах из девяти возможных.

«Уместно ли говорить о кризисе ЦСКА в начале 2025 года? Наверное, нет. У всех команд бывает черная и белая полоса. Когда они в декабре победили в 11 матчах подряд, все журналисты рукоплескали, говорили, какой Воробьев гений. А сейчас, как только клуб стал проигрывать, в прессе его опять увольняют. Давайте дождемся плей-офф, там выводы сделаем, а сейчас дадим человеку спокойно поработать. ЦСКА играет в хороший хоккей, мне он нравится. А результат – дело времени. Плюс, команда у Воробьева новая. Вы хотите, чтобы ЦСКА в первый же сезон, как «Питтсбург» или «Тампа-Бэй» играл? Всему свое время», – сказал Кожевников.

После 48 матчей ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции.