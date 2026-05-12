Александр Кожевников — о Ги Буше: «От такой наглости я просто в шоке»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жестко раскритиковал главного тренера «Авангарда» Ги Буше после поражения омской команды от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина (3-4).

«Об Омске всё сказал неделю назад. Хорошую часть бюджета региона выделили под капризы Ги Буше и его земляков, на выходе — провал в полуфинале КХЛ. Товарищ Буше, умудрившийся завалить выигранную серию, с видом победителя всех расхвалил — начиная с себя. А вопрос о том, что он проиграл все полуфиналы в своей карьере, оценил как нехоккейный и оставил без ответа. Честно скажу, от такой наглости я просто в шоке!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Он также отметил провалы в ВХЛ и МХЛ. «Человек, по сути, посчитал весь российский хоккейный мир за дурачков — и ему всё сошло с рук. Так что, думаю, и в следующем сезоне «повелитель полуфиналов» вместе со всем своим франко-канадским братством вновь присядет в Омске на газовый бюджет», — добавил Кожевников.

Напомним, омский клуб под руководством Буше занял второе место в Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» добрался до полуфинала, где уступил в семиматчевой серии ярославскому «Локомотиву».