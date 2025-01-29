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На главную ТИ-Спорт 29 января 2025 18:34

Александр Кожевников о Цыплакове: «Огромная потеря для «Спартака»

Известный советский хоккеист Александр Кожевников в интервью «ТИ-Спорту» оценил важность нападающего Максима Цыплакова для московского «Спартака» в прошлом сезоне КХЛ.

«Я думаю, что хоккей у "Спартака" остался прежним. Стараются так же играть в атаку, много шайб забивать. Цыплакова, правда, очень не хватает в этом составе "Спартака". Огромная потеря для клуба», – сказал Кожевников.

С осени прошлого года Максим Цыплаков выступает за клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

#хоккей #спорт
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