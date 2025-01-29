Александр Кожевников: «Не думаю, что «Ак Барс» будет серьезно бороться за Кубок Гагарина»

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, постоянный эксперт нашего издания Александр Кожевников в интервью «ТИ-Спорту» оценил нестабильные результаты «Ак Барса» в этом сезоне, порассуждал о кризисе ЦСКА, а также прокомментировал выступление СКА в регулярном чемпионате КХЛ этого сезона.





«У СКА большие проблемы с вратарями»

Александр Викторович, по окончании этого сезона КХЛ ряд талантливых российских игроков может уехать в НХЛ: это Иван Демидов, Максим Шабанов и Александр Никишин. Еще можно назвать около десяти фамилий. Удивлены такому спросу?

Наша лига является одной из ведущих в мире. У нас играют большие мастера, высокий уровень конкуренции среди команд, поэтому не удивлен совершенно. Но я бы не стал обсуждать этот вопрос, как минимум, до весны. Со всеми российскими звездами будут обсуждаться контракты. Наверняка им предложат хорошие деньги в России. Поэтому кто-то в КХЛ точно останется.

Согласны с тем, что 19-летний нападающий СКА Иван Демидов – это, по сути, ключевая фигура в атаке у петербургского клуба?

Судя по его статистике и по тому, как он играет в последние месяцы, это абсолютно точно. Главное, чтобы и на плей-офф у него силенок хватило так же ярко проявить себя.

Удивляет ли вас, что после 49 матчей СКА – лишь шестой на Западе?

Плотность команд в таблице на «Западе» сейчас такая высокая, что нет смысла зацикливать на этом внимание. Посмотрите на «Северсталь», которая идет на втором месте. У вас есть уверенность, что она там и останется после 68 игр? У меня, например, нет. То же самое могу и сказать о СКА, который идет на шестом месте. Еще два месяца регулярного чемпионата, триста раз позиции команд успеют поменяться. К тому же, все мы знаем, что главное в сезоне – плей-офф. А учитывая, что он у нас с недавних времен перекрестный, глобально особой разницы нет, кто какое место займет в конференции.

Корень вопроса здесь больше не в том, что СКА – шестой на «Западе», а скорее – почему он так нестабилен в этом сезоне, по сравнению с прошлым годом?

Здесь, мне кажется, все очевидно. У СКА большие проблемы с вратарями. Очень часто их меняет тренерский штаб. Иногда в отдельных матчах их вообще могут выпускать на лед по несколько раз. Это неправильно. Откуда взяться уверенности вратарю, если тебя сначала выпускают, потом после двух-трех шайб меняют, а затем говорят: «Иди, выходи снова на лед». Несмотря на мощный состав, СКА уязвим в обороне. Если клуб хочет претендовать на что-то серьезное в плей-офф, пусть срочно что-то делает с вратарской бригадой.

«Вы хотите, чтобы ЦСКА в первый же сезон при Воробьеве, как «Питтсбург» или «Тампа-Бэй» играл?

Спустя время, можно сказать, что расставание СКА с Серебряковым было ошибкой?

Я бы не сказал, что Серебряков в «Авангарде» сейчас какие-то чудеса творит. Он нормально стоит, играет на хорошем уровне. Такие громкие заявления можно будет делать, если «Авангард», например, СКА выбьет в плей-офф. Тогда – да, можно будет назвать расставание с Серебряковым ошибкой. А пока гадать бессмысленно. Мы же не знаем истинных причин, почему Серебряков оказался вдруг не нужен СКА. Может, там личные какие-то моменты были у него с тренерским штабом

Как вы отреагировали на громкий уход Деанджело из СКА неделями ранее?

Слушайте, ну он вообще не играл в защите. Постоянно привозил, допускал детские ошибки, грубо общался с тренерами. Играл исключительно на свою статистику, бонусы. Я, если честно, совершенно не понял этого трансфера. Видимо, взяли его в СКА по чьей-то рекомендации, как у нас часто бывает.

Уместно ли говорить о кризисе ЦСКА в начале 2025 года?

Наверное, нет. У всех команд бывает черная и белая полоса. Когда они в декабре победили в 11 матчах подряд, все журналисты рукоплескали, говорили, какой Воробьев гений. А сейчас, как только клуб стал проигрывать, в прессе его опять увольняют. Давайте дождемся плей-офф, там выводы сделаем, а сейчас дадим человеку спокойно поработать. ЦСКА играет в хороший хоккей, мне он нравится. А результат – дело времени. Плюс, команда у Воробьева новая. Вы хотите, чтобы ЦСКА в первый же сезон, как «Питтсбург» или «Тампа-Бэй» играл? Всему свое время.

Не так давно экс-главный тренер «армейцев» Сергей Федоров заявил, что в КХЛ не рассмотрит работы кроме как в ЦСКА. Лига потеряла от того, что такой кубковый специалист сейчас находится не у дел?

Возможно, он это под влиянием эмоций это сказал, не знаю. Быть может, в следующем году мы увидим его в качестве тренера какой-то команды КХЛ, не обязательно только ЦСКА. Федоров – классный специалист, буду рад, если он вернется к работе.

Как вам «Авангард» под руководством нового главного тренера Ги Буше?

Пока смотрятся неплохо, молодцы. Но меня возмущает, как расстались со Звягиным. Неправильно это. Вы сначала даете кредит доверия человеку, потом сразу его забираете, выставляя тренера неудачником каким-то. Ги Буше приехал на все готовое в «Авангарде». Клуб собрал под него всех лучших хоккеистов, которые были на рынке. Для российского тренера в Омске стали бы собирать такую команду? Почему-то у нас все канадские специалисты хорошие, а наши плохие. В Челябинске то же самое ведь произошло. Назначили этого Гру, а Заварухину даже не дали нормально поработать. А человек вообще-то результат дал в прошлогоднем плей-офф.

«Не думаю, что «Ак Барс» будет в этом году серьезно бороться за Кубок Гагарина»

Кого вы считаете фаворитом на сегодняшний день в борьбе за Кубок Гагарина?

«Локомотив», «Металлург» и «Спартак», конечно. (улыбается)

К слову, о «Спартаке», нет ли ощущения, что команда Жамнова по игре в этом сезоне существенно отличается от прошлогодней?

Я думаю, что хоккей у «Спартака» остался прежним. Стараются так же играть в атаку, много шайб забивать. Цыплакова, правда, очень не хватает в этом составе «Спартака». Огромная потеря для клуба.

Сильно ли зависим в этом сезоне «Салават Юлаев» от игры своих легионеров?

Да, это чувствуется. Если у иностранцев не идет игра, Уфа на льду выглядит совсем по-другому. А если все хорошо, «Салават Юлаев» любого может победить в КХЛ. В плей-офф я не верю, что они далеко пройдут. Один-два раунда максимум. Блистает у них вот этот Джошуа Ливо. Невероятную статистику показывает. А если травму получит или что-то с настроением у него будет? Как «Салават» обойдется без него? Вряд ли компенсирует потерю тренерский штаб.

В этом сезоне «Ак Барс» сформировал вокруг себя образ непостоянной команды, стабильно чередующей поражения с победами. Этот фактор может помешать клубу на пути к Кубку Гагарина?

Не думаю, что «Ак Барс» будет в этом году серьезно бороться за Кубок Гагарина. Новая команда у Анвара Гатиятулина, ему еще предстоит много работы с ней. Пошуметь в плей-офф казанцы могут, но не более того. Нестабильные результаты «Ак Барса» в регулярке лишь это подтверждают.