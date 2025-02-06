Александр Кожевников: «Настоящий стендап-комик у нас только один - Ротенберг»

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Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о приглашении стендап-комиков на Матч звезд – 2025 КХЛ.

Кожевников не понимает, для чего нужно приглашать комиков на этот матч. Также он сказал, что настоящим стендап-комиком в текущем сезоне является Роман Ротенберг.

«В СМИ в этом хоккейном сезоне настоящий стендап-комик у нас только один — главный тренер СКА. Каждая его пресс-конференция раздёргивается на части, откликов — сотни, в них безумствует весь СССР», – передает слова Александр Кожевникова Russia-Hockey.

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет с 8 по 9 февраля в Новосибирске.

СКА в данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции. В прошлом матче «армейцы» разгромно уступили «Ак Барсу» (3:8) на своем льду.