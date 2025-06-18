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На главную ТИ-Спорт 18 июня 2025 12:21

Александр Корякин перешел в «Краснодар» из «Родины»

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Александр Корякин перешел в «Краснодар» из «Родины»
Фото: fckrasnodar.ru

Вратарь Александр Корякин перешел в «Краснодар» из «Родины». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Контракт голкипера с клубом будет действовать до 30 июня 2029 года, сообщает источник.

В сезоне 2024/25 Первой лиги Корякин отыграл 25 матчей, где пропустил 15 мячей и провел восемь игр без пропущенных голов. «Родина» заняла седьмое место в таблице Первой лиги с 50-ю очками.

Напомним, «Краснодар» в минувшем сезоне взял чемпионство РПЛ впервые в истории. Команда Мурада Мусаева финишировала с 67-ю очками. Второе место занял «Зенит» с 66-ю баллами.

#ФК Краснодар #премьер-лига #спорт #футбол
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