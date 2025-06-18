Фото: fckrasnodar.ru

Вратарь Александр Корякин перешел в «Краснодар» из «Родины». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Контракт голкипера с клубом будет действовать до 30 июня 2029 года, сообщает источник.

В сезоне 2024/25 Первой лиги Корякин отыграл 25 матчей, где пропустил 15 мячей и провел восемь игр без пропущенных голов. «Родина» заняла седьмое место в таблице Первой лиги с 50-ю очками.

Напомним, «Краснодар» в минувшем сезоне взял чемпионство РПЛ впервые в истории. Команда Мурада Мусаева финишировала с 67-ю очками. Второе место занял «Зенит» с 66-ю баллами.