На главную ТИ-Спорт 5 декабря 2025 15:30

Александр Кержаков возглавит «Урал» по рекомендации Виталия Мутко

Фото: fcnn.ru

Экс-нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и испанской «Севильи» Александр Кержаков возглавит екатеринбургский «Урал».

По информации портала «Чемпионат», бывший форвард сборной России договорился о назначении главным тренером «Урала» из Екатеринбурга. Как сообщается, назначению способствовала рекомендация экс-президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, адресованная руководству клуба. Первым же о вероятном переходе Кержакова в «Урал» сообщил журналист Иван Карпов.

Кержакову предстоит возглавить команду, которая под руководством Мирослава Ромащенко уверенно выступает в Лиге Pari, занимая второе место с 41 очком, и борется за выход в РПЛ. Последним местом работы 43-летнего специалиста был казахстанский «Кайрат», откуда он ушел осенью 2024 года.

#Александр Кержаков #фк урал
