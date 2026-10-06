Александр Кержаков: «Рубин» может обыграть «Динамо» в 10-м туре РПЛ»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший нападающий «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором казанский «Рубин» примет московское «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 11 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.

Кержаков предположил, что у «Рубина» есть хорошие шансы на победу в этом матче. По мнению экс-форварда, казанцы способны обыграть московский клуб.

«Я не удивлюсь, если в этом матче произойдёт сенсация и «Рубин» всё-таки выиграет. Не удивлюсь. Вот именно сейчас, после этой паузы, мне будет неудивительно. Удивительно было бы, если бы до паузы выиграли, но сейчас всё нивелируется, на мой взгляд», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что в прошлом сезоне «Рубин» уже обыгрывал «Динамо» на выезде (1:0). Тогда победу казанцам принёс точный удар нападающего Жак Сиве, который в межсезонье перешёл в «Спартак» .

«Динамо» подходит к игре в статусе одного из претендентов на медали — ранее Кержаков включал бело-голубых в тройку призеров по итогам сезона . Однако «Рубин» традиционно играет крепко на своём поле, что делает встречу непредсказуемой.