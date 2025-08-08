Александр и Александра Томак: полные тезки из Москвы расписались в Высокогорском районе

В отделе ЗАГС Высокогорского района сегодня состоялась необычная церемония – свои отношения официально оформила пара с одинаковыми именами, отчествами и фамилией. Молодожены – Александр Сергеевич и Александра Сергеевна Томак – стали полными тезками.

Пара приехала из Москвы специально, чтобы расписаться в красивую дату – 08.08. В столичных ЗАГСах на этот день уже не было свободных мест, и влюбленные решили отправиться за регистрацией в Татарстан.

Всего в эту символичную дату – 8 августа – брак зарегистрировали шесть пар.

Представители администрации желают всем молодоженам благополучия, любви и гармонии.