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Общество 30 сентября 2026 12:40

Александр Гуцан предложил генпрокурорам СНГ сотрудничество по возврату активов

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Генпрокурор РФ Александр Гуцан предложил заключить договор о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере возврата активов из-за рубежа. Об этом он заявил на 36-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани.

«Решению этих задач будет в полной мере способствовать заключение договора о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере возврата активов из-за рубежа. Его проектом предусмотрена совместная работа вне рамок уголовного судопроизводства и инициативная передача информации без предварительного запроса», – сказал Александр Гуцан.

Он выразил надежду, что участники заседания примут концепцию этого договора в качестве основы для дальнейшей совместной работы.

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