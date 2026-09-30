Александр Гуцан предложил генпрокурорам СНГ сотрудничество по возврату активов

Генпрокурор РФ Александр Гуцан предложил заключить договор о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере возврата активов из-за рубежа. Об этом он заявил на 36-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани.

«Решению этих задач будет в полной мере способствовать заключение договора о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере возврата активов из-за рубежа. Его проектом предусмотрена совместная работа вне рамок уголовного судопроизводства и инициативная передача информации без предварительного запроса», – сказал Александр Гуцан.

Он выразил надежду, что участники заседания примут концепцию этого договора в качестве основы для дальнейшей совместной работы.