Александр Груничев: «По размерам тарифов Татарстан находится в золотой середине ПФО»

О формировании тарифов на коммунальные услуги, их росте в 2022 году в Татарстане, пересмотре платы за проезд в Казани и Альметьевске, платежной дисциплине и реализации инвестиционных программ рассказал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Александр Груничев рассказал о формировании тарифов на коммунальные услуги и их росте в 2022 году в Татарстане Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Есть факторы, которые влияют на конечный размер тарифов»

Александр Станиславович, как часто пересматриваются тарифы в Татарстане, в каких сферах ожидаются изменения?

Проблема тарифообразования, на мой взгляд, стала актуальной с момента перехода на рыночные отношения. В свое время был определенный социальный договор между государством и населением, который говорил о том, что коммунальные услуги должны быть дешевыми. В связи с переходом на рыночные рельсы понятно, что цена за потребленные коммунальные услуги должна быть экономически обоснована. Услуги должны быть получены вовремя и быть качественными. Коммерческие предприятия, которые оказывают эти услуги, должны получать определенную норму прибыли. Начиная с 90-х годов этот вопрос стал особенно актуальным, а в последнее время он усиливается, потому что есть некоторые факторы, которые влияют на конечный размер тарифов. Износ инфраструктуры стал достаточно большим, и вопрос этот необходимо решать срочно.

Прежде чем обсуждать проблематику, надо понимать, из чего она состоит. На самом деле, мы всегда говорим не о тарифах, а по сути, о платеже населения или платеже предприятия за услуги. Мы с вами ежемесячно сталкиваемся с такими понятиями, как счет-фактура или квитанция за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Она состоит из двух основных частей. Первый блок – это коммунальные услуги. Второй блок – жилищные услуги. Надо пояснить, что мы имеем отношение только к первому блоку – коммунальным услугам. Ко второму блоку мы либо не имеем отношения, либо имеем косвенное отношение. Поэтому мы будем говорить только о первом блоке получаемого счета-фактуры. Наш платеж за коммунальные услуги состоит из двух частей. Первая часть – тариф, который утверждается Госкомитетом, вторая составляющая платежа – это объем потребляемых услуг. Начну со второй части, это объемы. Объемы формируются двумя способами. Первый – показания счетчиков. Счетчики, как правило, установлены в электрике, воде и в газе. В тепле есть общедомовые счетчики, а также может быть установлен индивидуальный счетчик на квартиру. Это, как правило, касается новых домов, где применяются новые технологии строительства. Если дома построены до 2000 года, в большинстве случаев применяется счетчик, который установлен на весь дом, и показания счетчика делятся между квартирами в соответствии с объемом площади. Если показания счетчика не сдаются либо отсутствуют, то плата начисляется по нормативам, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан для каждой коммунальной услуги.

Мы сталкиваемся с таким платежом, как платеж за услугу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), где счетчиков нет и расчет идет исходя из норматива. Поэтому платеж за ТКО – просто тариф, умноженный на норматив. Прежде чем перейти к первой составляющей платежа за коммунальные услуги – тарифу, который наиболее интересует, остановлюсь на таком показателе, как обращения граждан. По статистике, мы получаем более 3 тыс. обращений граждан в год. Более 80-90% из них связаны с начислением. Это не наши полномочия. У нас есть Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан, которая проверяет, каким образом вам начислили плату за тот объем услуги, который вы должны оплатить, поэтому если есть такие обращения, то лучше напрямую обращаться туда.

«По статистике, мы получаем более 3 тыс. обращений граждан в год. Более 80-90% из них связаны с начислением. Это не наши полномочия» Фото: © «Татар-информ»

«В основном обращения граждан касаются вопросов платы за ЖКУ»

Каким образом вы принимаете обращения?

Мы не только принимаем обращения, но и мониторим средства массовой информации (или интернет-издания), стараемся и ведем свои страницы в социальных сетях. Основной информатор – наш сайт. Всю информацию по тарифам, в том числе и экспертное заключение, можно посмотреть на нашем сайте. Когда вы заходите на наш сайт, там есть раздел «Документы», в котором опубликованы ссылки к постановлениям с разбивкой по годам. Таким образом, можно посмотреть, когда был принят конкретный тариф и все расчеты. Кроме того, у нас с прошлого года ведутся выездные приемы граждан в районах. В прошлом году мы половину районов Татарстана объехали, в этом году завершаем объезд второй половины. Со следующего года по нарастающей пойдем дальше. В этом году лично у меня запланированы пять выездных приемов по республике, ближайший прием населения пройдет в Заинске 26 апреля. Также запланированы приемы в Мамадышском, Елабужском и других районах. Обычно на такие приемы приходят от 5 до 10 человек.

Вы сказали, что за год поступило 3 тыс. обращений. По какой тематике они были?

В основном обращения граждан касаются вопросов платы за коммунальные услуги – это 50%. Наибольшее количество обращений идет по платежу за тепло. Второе место по количеству обращений занимают вопросы, связанные с ТКО. На мой взгляд, это связано с тем, что происходит определенное взаимодействие между гражданами и региональными операторами в рамках той реформы, которая началась с 2019 года. Реформа идет своими шагами, но мы бы хотели, чтобы она продвигалась быстрее. И у населения, я думаю, такие же требования. В большинстве случаев у населения платеж вырос, поэтому вопросы связаны с ростом платы за ТКО. Люди также интересуются, почему должны платить за вывоз ТКО в то время, когда они там не проживали. Третий большой блок вопросов связан с ценой на электроэнергию. Как правило, это вопрос идет не от населения, а от юридических лиц, которые недовольны высокими ценами на электроэнергию. Для сравнения – цены по Республике Татарстан в ПФО выглядят на среднем уровне.

За прошлый год к вам поступило больше обращений, чем годом ранее?

Из года в год количество обращений примерно стабильное. Был определенный рост, когда мы внедрили некоторые дополнительные возможности для обращений, телефон горячей линии запустили запоминающийся: 236-36-36. Кроме того, запустили рубрику «Вопросы и ответы», проект «Инцидент-менеджмент». Любой дополнительный канал дает какой-то прирост обращений. Но после второй половины 2020 года количество обращений стабилизировалось. Мы наблюдаем, что в последнее время рост обращений составляет где-то 200-300 в год. Есть некоторая цикличность в обращениях. Это, как правило, касается отопительного сезона. После 1 июля, согласно законодательству, происходят определенные изменения в тарифных меню, которые доводятся до граждан вместе с новыми платежками. Это, как правило, происходит в августе, когда и растет число обращений. Важно отметить и изменение тарифов на транспорт. Понятно, что любое изменение платы за транспорт вызывает рост обращений. Поступают вопросы, связанные и с изменением маршрутов. Хотя это и не наш вопрос, но думаю, что мы обязаны на такие обращения отвечать в установленном законом порядке. Я ставлю задачу перед сотрудниками, чтобы обращения, которые касаются тарифов, были доведены до конца. Такие поручения беру на особый контроль.

В соответствии с законодательством раз в квартал мы проводим публичные обсуждения о деятельности Госкомитета в YouTube. На повестку выносим актуальные темы, все это можно смотреть в прямом эфире и задавать вопросы. Понятно, что сроки трансляции сокращены, поэтому мы, скорее всего, отвечать будем в письменной форме. Кроме того, раз год проводим итоговую коллегию в Кабинете Министров Республики Татарстан и раз в квартал проводим коллегии в рамках Госкомитета. Граждане тоже могут их посмотреть, оценить, прокомментировать. Кроме того, заседания Правления у нас открытые. По итогам заседаний вся информация публикуется в открытом доступе на нашем сайте.

В целом мы проводим большую разъяснительную работу, почему и какие решения по отраслям принимаются в том или ином виде.

«При расчете тарифа на 2022 год доведена предельная плата граждан на уровне 6,2%»

Перейдем к тарифной кампании 2022 года. Любая тарифная кампания по-своему непростая. Часто происходит рост тарифов, и население это беспокоит. Но сейчас условия особые, поскольку мы видим и рост инфляции, и многие проблемы в экономической сфере. Какие ожидания от тарифной политики в этом году? Какие решения уже приняты?

Сейчас идет тарифная кампания 2023 года, у нас есть определенные законодательные сроки. Ресурсоснабжающие организации (РСО) должны подать заявки до 1 мая текущего года. Одновременно с их подачей мы проводим балансовую комиссию, на которой рассматриваем результаты финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций за предыдущий период – 2021 год. На нашем сайте опубликована соответствующая информация. После этого мы проводим согласительные комиссии и выносим проект решения назаседание Правления. РСО мы можем разделить на две части. К первой части относятся вновь обратившиеся, у них нет конкретных сроков обращений. Как правило, тот тариф, который мы устанавливаем, действует один год. Остальные относятся к тем компаниям, которые имеют возможность утверждаться на долгосрочный период. Но по факту получается, что мы, несмотря на досрочный период, ежегодно корректируем тариф, поскольку могут меняться целевые показатели, которые на него влияют.

Обращаю внимание, что с 1 января тарифы повышаться не могут. Если вы в своих платежных документах это видите, конечно, надо срочно обращаться в Госкомитет. Мы примем все меры, чтобы этого не было допущено.

Теперь что касается тарифной кампании 2022 года. Мы имели несколько вводных показателей, которые учитываются при расчете тарифов. Первое, до нас доводится предельная плата граждан, это основной наш показатель, который в среднем по РТ мы не имеем права превышать. В Татарстане на 2022 год предельная плата граждан в среднем по республике установлена на уровне 6,2%. Мы имеем право к этим 6,2% добавить 3% по отдельным муниципальным образованиям, что в прошлом году и было сделано для 57 муниципальных образований. Кроме того, до нас доводится Прогноз социально-экономического развития, в котором принимаются показатели на уровне России. Это индекс потребительских цен, рост цен на энергоносители. Все, о чем я говорю, это средние показатели, поэтому они по районам могут отличаться где-то в меньшую сторону, а где-то – в большую. Но в целом показатель 6,2% мы превысить не можем, поскольку это является основанием для предписания ФАС России Высшему должностному лицу.

Вернусь к тем вводным показателям, на основании которых строится тариф. Это Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, где доводятся показатели, которые мы не имеем права превышать. Второе – у нас предприятия, РСО, которые находятся в долгосрочном периоде, у них есть разница между операционными и неподконтрольными расходами. Операционные расходы мы утверждаем на долгосрочный период, мы их не имеем права менять, а должны просто проиндексировать на те показатели, которые нам доводятся. И неподконтрольные, которые ежегодно корректируются и доказываются организациями, исходя из обосновывающих документов. По сути мы смотрим тот тариф, который был в предыдущем году, плюс мы смотрим те расходы, которые дополнительно заявляют организации.

Поэтому компании и пытаются завышать расходы?

Конечно, чтобы потом была возможность говорить: «Мы на это просили, и нам не дали, поэтому у нас все плохо». Либо по факту предприятие имеет возможность, которой они периодически пользуются, обжаловать наше решение через ФАС России, суд, прокуратуру. Есть три механизма у предприятий, если они не согласны с тем тарифом, который доводится. Такая практика тоже есть. В каких-то судах мы выигрываем, в каких-то проигрываем. Получается, что даже те суммы, которые мы выигрываем, распределяем на последующие периоды, чтобы возместить те выпадающие доходы, которые в установленном законом порядке предприятие доказало. Это нормальная практика. У нас порядка 400 предприятий только в коммунальной сфере. Сумма выручки по услугам для граждан – более 50 млрд рублей, которая составляет платеж населения по всей республике. У нас есть порядка 20 предприятий, которые имеют выручку больше миллиарда рублей. А есть РСО, у которых это не основной вид деятельности. Есть группа предприятий с выручкой от 1 млрд и до 100 млн рублей. Кроме того, все расходы мы проверяем достаточно долго и детализировано, потому что мы несем ответственность за любую цифру, которая попадает в тот тариф, который платит потребитель. Те расходы, которые не подтверждены документально или подтверждены документально, но на наш взгляд завышены, мы просто не имеем права включать. Это у нас такой однозначный подход. Мы считаем, что предельная плата граждан – большой плюс, поскольку позволяет ограничивать аппетит предприятий. И второе – население должно понимать, что тариф, который оно платит, экономически обоснован.

«Повышение будет с 1 июля 2022 года, вы увидите это в платежных документах в августе» Фото: © «Татар-информ»

«Повышение тарифов увидите в платежках за август»

Какие тарифы должны измениться в июле 2022 года?

Напомню, что повышение будет с 1 июля 2022 года, вы увидите это в платежных документах в августе. Можно разделить повышение на две части. Первая часть действует для всех жителей республики – это газ, электроэнергия и ТКО. Вторая часть – платежи за тепло, воду, водоотведение и горячую воду, которые дифференцированы в зависимости от ресурсоснабжающей организации. Одноставочный тариф на электроэнергию для домов с газовыми плитами с 1 июля установлен в размере 4 руб. 30 коп. Кроме того, у нас есть две льготных категории граждан, которые получают электроэнергию с понижающим коэффициентом. Так, сельские жители получают с коэффициентом 0,7. Для них платеж за электроэнергию с 1 июля составит 3 руб. 1 коп. Для второй категории льготных граждан, а это те, кто проживает в городских домах с электроплитами, установлен понижающий коэффициент 0,7442 на этот год, и для них тариф составит 3 руб. 20 коп. Хочу отметить, что по законодательству мы обязаны поэтапно снижать перекрестное субсидирование. То есть когда население получает более низкую цену, чем юридические лица, и у нас это перекрестка в сумме на сегодняшний момент составляет более 6,3 млрд рублей. Поэтому принято решение, что для домов с электроплитами будем потихоньку повышать понижающий коэффициент. Первый раз мы повысили коэффициент с 0,7 до 0,72 в прошлом году, в этом году стало 0,7442. Таким образом, рост тарифов для городских домов с электроплитами составит 8,5%. В целом по тарифам на электроэнергию рост составил 4,6%. Эта работа будет продолжаться.

Это ниже уровня инфляции получается.

На сегодняшний момент – да. Мы принимали решение в прошлом году. Конечно, тогда никто не представлял, что так будет ситуация развиваться. Сейчас проводится определенная работа. По тем решениям, которые мы принимаем, основные установки дает ФАС России, и мы перед ней отчитываемся полностью по тем тарифам, которые принимаем. Первые признаки того, что будут проблемы с исполнением тарифных решений, были уже в прошлом году. Мы видели рост цен на стройматериалы. Но мы считаем, что у предприятий была возможность работать в рамках тех тарифов. Сейчас мы подсчитываем выпадающие доходы. Сегодня говорить о том, на сколько произойдет рост в следующем году, еще рано. Но могу сказать, что позиция Правительства РФ заключается в том, чтобы не допустить значительного роста тарифов.

Давайте вернемся к теме формирования тарифов на коммунальные услуги. В некоторых районах установлены максимальные и минимальные уровни тарифов на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение. Как принимаются подобные решения? Почему в разных районах Казани тарифы могут отличаться?

Есть тарифы на тепло и воду, которые дифференцированы, поскольку нет единой системы. Тарифы на газ, ТКО, электроэнергию имеют единую систему, поэтому там все понятно. А если скважина в районе поставляет воду определенному кругу лиц, то, конечно, тариф мы можем устанавливать только для них. Поэтому у нас тариф привязан к той сети, которая существует. Это мы говорим о тепле и воде. Далее, говоря о воде, мы имеем в виду технологическую составляющую – каким образом она добывается. В данном вопросе есть три возможных варианта. Первый вариант – самый простой, когда вода покупная. К примеру, водозабор на юге Татарстана: вода добывается из Камы в Набережных Челнах и транспортируется в Альметьевск, Джалиль по трубопроводам свыше 100 километров. Соответственно, Альметьевский водоканал и Джалилевский водоканал далее учитывают свои непосредственные расходы по содержанию сетей в городе и формируют конечную цену. Это, как правило, самая дорогая вода.Второй вариант – скважины. Они требуют большого потребления энергии, плюс при необходимости, поднятия воды в гору, допустим, в Верхнем Услоне или Бавлах. И третий, самый дешевый вариант – водозабор. Это Казанский и Челнинский водоканалы. По сути, это большой объем, в связи с чем тариф минимальный по сравнению с остальными тарифами, озвученными в двух предыдущих группах.

В-третьих, тариф зависит от протяженности от конкретного источника, скажем ТЭЦ, до конечного потребителя. Если расстояние большое, то и цена будет выше. И еще скажу несколько слов об износе в системе канализации. В республике проведена большая работа в рамках программы «Чистая вода» по реконструкции биологических очистных сооружений (БОС). Объем там не изменился, а технологический процесс изменился полностью. Если раньше были отстойники и слив на рельеф, теперь это современные БОС со всеми процессами очистки стоков. Нужно понимать, что это новые технологии, новые затраты. И, я считаю, в какой-то части надо за это платить. Но могу сказать, что всю сумму затрат мы в тариф полностью не закладываем. Если работа проделана за федеральные деньги, то мы в соответствии с законодательством не включаем в состав расходов амортизационные отчисления. Таким образом, в тариф ложатся расходы только на содержание. Это электроэнергия, зарплата персонала и техобслуживание объекта. Но если мы экономически обоснованные расходы давали бы полностью, то платеж был бы, конечно, гораздо выше.

В разных регионах, в том числе и в Казани, есть разные платежи. Во-первых, у нас есть схема теплоснабжения городов и районов, которую исполкомы должны постоянно актуализировать. Схемы теплоснабжения на сегодняшний момент включают более 40 ЕТО (Единая теплоснабжающая организация). Каждая ЕТО обращается к нам за тарифом, каждый тариф утверждается. Конечно, основные поставщики – «Татэнерго», «Казэнерго». Но есть и более мелкие, жители которых, особенно в новых микрорайонах, где построены для домов отдельные котельные, получают платежи более низкие. И еще необходимо добавить, что у нас есть непрофильные объекты, которые в связи с тем, что не ведут раздельный учет, получают низкий тариф. Это ведомственные котельные. Для примера: ветеринарная академия имеет дом, где живет профессорско-преподавательский состав, который отапливает котельная. Заодно эта котельная обслуживает и инфраструктуру, которая нужна для деятельности самой академии. Соответственно, тариф у них низкий будет.

Вы можете назвать районы, где самые низкие и самые высокие тарифы?

По теплоэнергии минимальные тарифы в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах. Кстати, там Осиновская теплоснабжающая компания, у них минимальный тариф, он сложился из-за того, что они концессионное соглашение в свое время подписали на 10 лет. И в рамках этого концессионного соглашения поменяли инфраструктуру. Но, к сожалению, они не предусмотрели неожиданный рост цен. Казань сюда тоже входит. А максимальные цены в Бугульминском, Елабужском и Тетюшском районах. По воде минимальный тариф установлен в Зеленодольском, Кайбицком, Алькеевском, Агрызском, Новошешминском районах. Максимальные тарифы в Тукаевском, Нижнекамском, Тетюшском и Верхнеуслонском районах. По водоотведению минимальные тарифы в Зеленодольске, Набережных Челнах, в Иннополисе в Верхнеуслонском районе, Азнакаево. Максимальные – в Тукаевском, Верхнеуслонском, Агрызском, Атнинском и Алькеевском районах.

Что касается наших тарифов в целом, я бы не сказал, что мы на первом месте по дороговизне в ПФО. Но мы и не занимаем первое место по минимальному уровню тарифов. Считаю, что мы находимся в той золотой середине, которая позволяет нам решать вопросы, и в то же время не быть в зоне опасности, постоянной критики, что у нас самые дорогие тарифы по ПФО.

«Если в среднем по республике смотреть, то рост тарифов в коммунальной сфере за 2017-2021 годы составил 16%» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«За последние пять лет количество инвестпрограмм выросло до 45»

Давайте поговорим о динамике изменения тарифов за последние 5-10 лет – как они менялись для граждан?

Начну с того, что за 10 лет показатели мы не сравниваем. Потому что за 10 лет произошли существенные изменения, нормативная база поменялась таким образом, что то, что было раньше и есть сейчас, нельзя сравнивать. По сути, мы говорим о несравнимых периодах. Поэтому мы в прошлом году провели такой анализ. Если в среднем по республике смотреть, то рост тарифов в коммунальной сфере за 2017-2021 годы составил 16%. При этом если мы берем уровень инфляции, то получился больше 20%. Обращу внимание, что соответствующие основные показатели или составляющие корзины расходов граждан изменились на больший процент. Получилось, что коммунальные услуги росли минимально по сравнению со всеми остальными составляющими. И этот рост многие, и я в том числе, считаем большим. Но на наш взгляд, он минимален, если сравнивать с остальными показателями. За этот период те платежи, которые должны были вкладываться в инфраструктуру, оставляли желать большего. Мы добились такого минимального роста на коммунальные услуги за счет того, что не давали средств на развитие. В последние годы мы кардинально взялись за эту сферу, в том числе в рамках тарифообразования. За последние пять лет количество инвестпрограмм выросло, вместо 18 их стало 45 на этот год. И сумма тоже увеличилась. Общая сумма на сегодняшний период составляет порядка 21 млрд рублей. Конечно, мы должны решать вопросы сетевого хозяйства. Почему была принята долгосрочная программа развития МУП «Водоканал» города Казани на ближайшие три года? Потому что дальше будет еще дороже. Самое главное, мы видим, что за счет тарифных источников решается только часть этой проблемы. Допустим, из 21 млрд рублей тарифные источники составляют около 11 млрд рублей Я уже отметил, что есть определенный рост и в тарифных источниках, но все-таки нас это радует, что есть и другие источники. Есть много вариантов, когда проблемы инфраструктуры можно решить за счет федеральных средств. Мы видим, сколько республика реализует программ, сколько денег получает дополнительно. Мы должны в ближайшие пять лет решить кардинально вопрос развития сетей водоканалов и тепловых хозяйств. В некоторых случаях вопрос надо решать уже кардинально, и мы этой проблемой занимаемся уже более пяти лет.

Чудес не бывает, но часть потребителей до конца не понимают, почему инвестиционная составляющая присутствует в тарифах. Получается, приобретая воду, электричество, тепло, мы платим, в том числе, и за развитие этих сфер?

А мы обязаны за это платить. Мы третий год осуществляем контроль и учет. Мы не должны позволять предприятиям тратить нецелевые средства, они должны укладываться в те сметы и расходы, которые они нам доказали. За последние два года мы имеем практически 99% освоения инвестпрограмм, превышение цен и расходов нигде не подтверждено. Там, где мы это видели, мы, конечно, эти средства изымали и предприятиям на это указывали. В конечном тарифе это тоже нашло свое отражение.

«Одна из глобальных целей реформы – добиться 35% сортировки и использования вторичного сырья» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы собираем 99% платежей»

Какова сейчас собираемость коммунальных платежей? На каком уровне находится платежная дисциплина в республике?

Я бы назвал этот уровень отличным, мы собираем 99% платежей. Этот показатель в предыдущем году был меньше, но благодаря проделанной работе ситуация улучшилась. Мы регулярно проводим заседания штаба по ТКО. Такая работа в республике проводится ежемесячно на протяжении двух последних лет. Аналогичная работа выстроена в каждом районе, в каждом министерстве. Это, несомненно, дает свои плоды. Я считаю, что ресурсоснабжающие организации практически в полном объеме получают ту плату, которую должны получать. Спасибо населению, которое с пониманием относится к этому вопросу и своевременно и в полном объеме все оплачивает.

Давайте поговорим о тарифах на вывоз бытовых отходов для юрлиц. В республике продолжается «мусорная реформа», определены ответственные операторы. Но мы видим, что в последние несколько лет идут судебные разбирательства между предпринимателями и бизнес-структурами, которые осуществляют сбор отходов. История такова, что предприниматели считают тарифы завышенными, а работу этих операторов недостаточной. Насколько, на ваш взгляд, адекватна ситуация с тарифами, и что будет дальше?

Это та тема, которая затронула все слои общества. Я бы вас попросил от слов «мусорная реформа» избавиться, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. Это реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Считаю, что реформа идет, населению и предприятиям необходимо прикладывать усилия, чтобы она состоялась. Реформа ведь не просто так началась. Мы все понимаем, что полигоны, куда свозились отходы, не отвечали никаким санитарным и эпидемиологическим нормам. А сколько жалоб было на горение свалок и на несанкционированные мусорные свалки. Реформа должна привести всю сферу в соответствие нормам. Сфера обращения с отходами – отдельная тема. За реализацию этой реформы надо платить. Вопрос только – кто и как должен платить. Есть только один ответ: в соответствии с тарифом, который мы установили. Все остальное – разговоры, что платить не надо или платить надо в других размерах. Мы живем здесь, на этой земле, и должны всячески способствовать тому, чтобы все было хорошо. Давайте, сейчас договоримся в рамках тех денег, которые установлены официально, они утверждены и действуют. Надо платить. Если мы будем платить все, как положено, то добьемся перехода, когда можно будет сказать – да, мы наладили работу полигонов, наладили работу мусороперегрузочных станций, сортировки. Одна из глобальных целей реформы – добиться 35% сортировки и использования вторичного сырья. Часть отходов из мусора можно сдать и заработать на этом деньги. Я знаю, что крупнейшие компании, которые торгуют продуктами питания, вторичные отходы продают, зарабатывая на этом. Поэтому если вы на этом зарабатываете, хотя бы незначительную часть из вашего заработка, будьте добры выделить. Мы придерживаемся однозначной политики, что по тому тарифу, который экономически обоснован, надо платить, и платить нужно всем.

«Кроме коммунальной сферы мы устанавливаем тарифы на транспорт – как общественный, так и железнодорожный, речной» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обсуждаем официальное обращение Казани о пересмотре тарифов на транспорт»

Мы говорили о тарифах, касающихся сферы коммунального хозяйства. А ожидается ли изменение тарифов в других сферах – например, в сфере муниципального транспорта?

У Госкомитета всего 120 полномочий. Кроме коммунальной сферы, мы устанавливаем тарифы на транспорт — как общественный, так и железнодорожный, речной. Кроме того, у нас есть полномочия в сфере социальных услуг, лекарственного обеспечения. Мы стараемся сейчас перейти на годовое установление тарифов, хотим ежегодно их пересматривать в связи с тем, что меняется экономическая обстановка. Те тарифы, которые действуют на долгосрочный период, требуют пересмотра. С таким подходом большинство РСО согласны. Многие привыкли обращаться только когда возникает проблема, которую они видят в виде убытков за очередной квартал. По сути, обращения носят заявительный характер. Поэтому мы потихоньку начали все вместе переходить на годовые тарифы. В большинстве тарифов устанавливаем срок действия до 31 декабря текущего года. Понятно, что на некоторые тарифы этот срок исходит в услугах, которые мы устанавливаем, и некоторые вопросы, в том числе и в сфере общественного транспорта, назрели, их надо решать. Однозначно когда и на какой размер произойдет повышение этих тарифов, тяжело сказать. Мы сейчас обсуждаем официальное обращение Казани о пересмотре тарифов, а также Альметьевска. Если о говорить о транспорте, то в данной сфере есть нерегулируемые и регулируемые виды тарифов. Регулируемые тарифы установлены в 9 городах. В их числе Актаныш, Альметьевск, Заинск, Казань, Мензелинск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат и Тетюши. Допустим, Зеленодольск перешел года три назад на нерегулируемый тариф. Но когда население обращается, надо понимать, что в некоторых случаях к установлению тарифов мы никакого отношения не имеем.

Кроме общегородских перевозок есть еще и пригородные. В пригородных перевозках 28 регулируемых тарифов, а остальное – нерегулируемые. Но сейчас мы вносим изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан, чтобы весь пригород перевести в регулируемый вид тарифов. Установить практически единую цену по республике нужно для удобства регулирования в данной сфере. Планируем итоговый тариф установить на уровне 2 руб. 40 коп. за километр. Постараемся в ближайшее время такой тариф принять, после того, как будут внесены соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан.

«Если вы видите, что цена превышена, то можете обращаться к нам, и мы примем соответствующие меры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уровень наценок на лекарства составляет около 10-12% в опте и до 30% в рознице»

Еще есть вопрос по ценообразованию на лекарства. Как регулируются цены на социально важные, жизненно необходимые лекарства для людей?

Есть перечень ЖНВЛП – жизненно необходимых важных лекарственных препаратов. Список огромный и включает больше 800 наименований. Актуальную информацию по этому списку вы всегда можете посмотреть на сайте Минздрава РТ. Мы имеем прямое отношение к регулированию цен. Фактически цены на эти товары чуть ли не ежедневно меняются, а базовой является цена завода-изготовителя. Если ты попал в этот перечень, то есть определенный порядок. Цена состоит из двух частей: базовая – цена завода, потом идет оптовая наценка и розничная наценка. Этому порядку более 10 лет. В прошлом году мы провели по поручению ФАС России соответствующую работу, и свои расценки привели в соответствие. Были незначительные изменения – чуть-чуть уменьшили опт и чуть-чуть увеличили розницу. Мы эти цены согласовали с ФАС России и утвердили. Уровень наценок составляет около 10-12% в опте и до 30% в рознице. Есть градация по стоимости – до 50 рублей, до 500 и выше 500 рублей. Если вы видите, что цена превышена, то можете обращаться к нам, и мы примем соответствующие меры.

Перейдем к теме газификации, республика всегда была пионером в этом вопросе. Такого уровня газификации нет во многих регионах страны. Однако в ряде районов и городов Татарстана, где ведется активное индивидуальное жилищное строительство, есть вопросы по догазификации, проведению коммуникаций. Какова роль Госкомитета в этой работе, как это регулируется тарифами, какая работа проводится?

Наша республика была и остается пионером, потому что здесь большой уровень газификации, на уровне 98-99%. Вопросы решены для большинства населения республики. Но жизнь не останавливается, и жилищное строительство развивается большими темпами. Мы каждый год должны вводить дополнительные квадратные метры жилья. Возникает вопрос газификации и догазификации этих объектов. Там есть особый порядок. На сегодняшний день существуют два механизма, которые проходят через нас. Первый механизм бесплатный. В прошлом году в нашей республике была принята программа догазификации в рамках существующей программы. В рамках этой программы мы увеличили спецнадбавку от среднего тарифа на транспортировку газа с 10% до 32%. Это увеличило долю выделяемых средств от республики и от федерального центра, которая в этом году составляет более 1,4 млрд для финансирования программы. Общий объем программы на ближайшие два года составляет более 18 тыс. домов, на этот год запланировано 9 тыс. домов. Кроме того, что мы утверждаем общую сумму и процент надбавки, в этом году должны еще согласовывать экономически обоснованные расходы. Мы уже приступили к первой заявке от ООО «Газпром трансгаз Казань», и видим, что программа идет. Участники программы должны отвечать определенным критериям и догазификация их домохозяйств осуществляется без привлечения средств граждан.

Для других субъектов, не попадающих под программу социальной догазификации, предусмотрена льготная плата в диапазоне от 29 до 73 тыс. рублей. (с НДС). А также установлены стандартизированные ставки на подключение, с большим тарифным меню, практически на две страницы в зависимости от видов работ. Работа в данном направлении будет продолжена.