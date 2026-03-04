Александр Гришин: «Жест Соболева в адрес скамейки — не от большого ума»

Фото: fc-zenit.ru

Бывший футболист Александр Гришин подверг критике поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева после забитого гола в ворота «Балтики» в Кубке России. Форвард, прервавший восьмимесячную безголевую серию, отправив победный мяч в сетку, эмоционально отреагировал, адресовав жест в сторону скамейки запасных с посылом «Я должен быть на поле».

«Хорошо, что Соболев забил, но то, что он показал на скамейку, не от большого ума, — заявил Гришин «Чемпионату». — Надо мотивировать себя и доказывать всё игрой на поле, а не после одного гола, который забил спустя восемь месяцев, рассказывать тренерскому штабу и Семаку, кто должен играть в основном составе».

Экс-футболист подчеркнул, что Сергей Семак, признаваемый лучшим тренером РПЛ на протяжении восьми лет, заслуживает уважения, а подобные демонстрации со стороны игрока недопустимы. «Если бы он забивал в каждой игре, тогда мог бы показывать на скамейку что угодно. Но футболист не имеет права так себя вести. По крайней мере в наше время такое не приветствовалось. Раньше бы делали совсем другие выводы», — добавил Гришин.

Он также отметил, что долгосрочные контракты дают современным игрокам излишнюю уверенность, предположив, что при однолетнем соглашении Соболев вряд ли позволил бы себе подобное поведение по отношению к тренерскому штабу.