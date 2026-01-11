Александр Гришин: «Потолок игроков «Рубина» при Рахимове достиг критической точки»

Фото: rubin-Kazan.ru

Экс-футболист «Рубина», ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин прокомментировал возможное назначение Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба.

«Руководство хочет, чтобы команда показывала более атакующий футбол. Артига проповедует именно такой стиль. Мы видели, как он работал в «Химках» и «Родине». Я сам играл в «Рубине» и знаю, что руководство республики — будь то хоккей, футбол или баскетбол — всегда ставит самые высокие цели. Мы видели, что «Рубин» был чемпионом при Бердыеве, и мы становились чемпионами. Руководство подумало, что потолок игроков «Рубина» при Рахимове достиг критической точки и надо двинуть команду выше. Получится или нет — вот это уже вопрос» – сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Первую половину текущего сезона РПЛ «Рубин» завершил, расположившись на седьмом месте в турнирной таблице.