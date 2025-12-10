Александр Григорян прокомментировал спад «Рубина» в последних матчах чемпионата

Фото: rubin-kazan.ru

Российский тренер Александр Григорян в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» прокомментировал спад «Рубина» в результатах в заключительной части первой половины чемпионата.

«Тройка центральных защитников во всех сочетаниях, в которых они были… Удивительно для рашидовских команд такое чудовищное количество фатальных ошибок, тогда смысл этой формации теряется.

Дальше очень сильный фактор, в последних турах ограничивавший «Рубин», это травма Иву. Причём она достаточно серьёзная — неизвестно, когда он вернётся.

Ну и самый важный фактор — это спад Даку. А так, по большому счёту, давайте объективно смотреть, «Рубин» как играл, так и играет», — сказал Григорян.

В последних семи матчах РПЛ «Рубин» забил всего один гол, добыв лишь одну победу.