Александр Гиндин представил в Казани золотую коллекцию фортепианной музыки

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В Татарской Государственной филармонии состоялся сольный концерт Александра Гиндина — одного из лучших российских пианистов современности, солиста Московской филармонии.

В программу вошли самые известные произведения для фортепиано разных стилей: от барокко и классицизма через романтизм к импрессионизму и музыке XX века.

Для казанцев именитый пианист исполнил популярные сочинения — «хиты» Доменико Скарлатти, Вольфганга Моцарта, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси, Дмитрия Шостаковича и других известных композиторов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Программа представила собой ретроспективу стилей и жанров от XVII до XX веков. Слушатели совершили своеобразное путешествие по пути развития фортепианной музыки: ее трансформации и видоизменению сквозь века.

«Уже далеко не один год я выступаю на этой сцене. И мне очень нравится, что Татарская филармония занимается неким поиском подхода к сердцу своих слушателей с разных сторон. И этот концерт – одна из таких попыток. На мой взгляд, это перспективный путь», – считает Александр Гиндин.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Жанровое разнообразие в рамках одного концерта было представлено неслучайно – концерт состоялся в рамках нового абонемента филармонии «Музыкальная академия». Программу представила руководитель отдела работы со слушателями Татарской филармонии Светлана Черных.

По ее словам, главной ее задачей является представлять те сочинения, с которых лучше всего начинать слушать классику. А сами номера сопровождаются комментариями, которые позволяют своим слушателям глубже проникнуть в мир академической музыки и понять, что он не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Эти рассказы приправлены интересными фактами, что только усиливает эффект погружения.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

К примеру, в этот вечер слушатели узнали, что первые сонаты Скарлатти были весьма виртуозны в плане огромного количества «скачков через руку» до тех пор, пока композитор не поправился. Но позже он отказался от виртуозных приёмов в угоду удобства исполнения «с большим пузом». Перед исполнением произведения «Шествие гномов» Эдварда Грига гости концерта узнали, что рост композитора составлял всего 152 см. А дом в которых он жил с женой (к слову, ее рост 148 см) напоминал кукольный домик, где все ножки стульев и кресел были подпилены.

«Мне нравится идея таких концертов, потому что объективно программа составлена очень грамотно. Она состоит из лучших сочинений из всей истории музыки. Когда-то давно я тоже начинал ходить на первые в моей жизни концерты. И эти первые шаги определяют и формируют музыкальный вкус человека. И потому я всегда с удовольствием поддерживаю такие инициативы. Наша задача: как можно раньше непросвещённому человеку открыть этот мир, показать, как много интересного было написано в музыкальной истории», — поделился мнением Гиндин.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Спецсерия просветительских концертов была создана для тех, кто только знакомится с миром классической музыки. В цикл также вошли концерты «Джаз за час» (14 февраля), где слушатель совершит путешествие по стилям джаза от Спиричуэлса до джаз-рока, а также «Голоса» (29 марта), где публика познакомится с певческими голосами и инструментальными тембрами.