Александр Гальченюк покинул пост главного тренера в «Амуре»

Фото: ak-bars.ru

Александр Гальченюк отправлен в отставку с поста главного тренера хабаровского «Амура». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

58-летний специалист возглавил дальневосточный клуб летом 2025 года.1 ноября в «Амуре» сообщили, что Александр Гальченюк временно не сможет возглавлять хабаровскую команду по причине здоровья, связанного с острой короновирусной инфекцией. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Андриевский.

По итогам 32 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Амур» идет на 8 месте с 29 очками на «Востоке». Ближайшую встреч хабаровчане проведут на выезде 4 декабря с «Локомотивом» в Ярославле.