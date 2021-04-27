Сын Девятаева: Когда услышал в фильме любимую фразу отца, защемило сердце

Чтобы добиться максимального сходства с первоисточником, создатели фильма «Девятаев» использовали слова, которые часто использовал в речи летчик-истребитель Михаил Девятаев. Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации отечественной киноленты рассказал сын Героя СССР и профессор КГМУ Александр Девятаев.

«Мы разговаривали с Павлом Прилучным. Как любой интересующийся актер, он задавал вопросы о привычках, манерах, как себя вел [отец] и что делал», — рассказал он.

По словам Александра Девятаева, у его отца была часто употребляемая фраза «давай-давай». Например, когда он поднимал что-то тяжелое или занимался физической нарузкой. «Он там много его использует, но может быть это и правильно», — отметил сын героя.

«Совершенно неожиданно еще одно слово „ехай“. Оно не литературное, но отец его использовал. Когда Прилучный сказал в фильме „ехай-ехай“, у меня защемило сердце, потому что так обычно человек не говорит», — поделился он.

Военный блокбастер «Девятаев» посвящен дерзкому побегу из концлагеря, находившегося вблизи с полигоном Пенемюнде, летчика-истребителя Михаила Девятаева. Герою вместе с группой советских солдат из девяти человек удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и сбежать из плена. Главную роль в фильме исполнил актер Павел Прилучный.