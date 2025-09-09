Александр Далматов: «Судьба татарской женщины может быть интересна в Турции»

На прошедшей пресс-конференции XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» с участниками конкурса «Россия – Исламский мир» деятели индустрии кино из Африки, Турции и Татарстана рассказали о своих картинах.

Россию в конкурсе представляет картина режиссера Александра Далматова «В мае сорок четвертого». В этом году фильм о суровых буднях женщины в годы Великой Отечественной войны также стал фильмом открытия кинофестиваля.

«Я очень рад, что наш кинематограф развивается и наши фильмы попадают в солидные программы солидного фестиваля», – прокомментировал свое участие в конкурсе Далматов.

Комментируя сюжет своей картины, режиссер отметил, что судьба татарской женщины может быть интересна турецкому зрителю так же, как турецкие фильмы и сериалы интересы в Татарстане.

«Есть такая маленькая мечта, чтобы фильм попал в киноиндустрию стран СНГ и Турции. Мы, и особенно наши женщины, любим турецкие фильмы, и я думаю, что судьба татарской женщины будет интересна в Турции», – считает Далматов.

Надежду на прокат татарских фильмов в Турции выразила и турецкая актриса Озге Юксель. Она представила картину «Мудрость кита» режиссера Ондера Сенгула. Это история о беременной женщине в глухом анатолийском селе где-то в Турции. Почти все мужчины здесь работают на шахтах и редко появляются дома. Почти все женщины здесь подчиняются одному «хоже» – главе села. Главная героиня выступает против этой системы, становится изгоем и рожает в одиночку в лесу. Фильм основан на истории, которую услышал режиссер, о женщине, родившей в лесу 8-9 детей.

По словам актрисы, несмотря на откровенность некоторых сцен и курение в кадре, зрители реагируют на «Мудрость кита» нейтрально. Радикального отторжения фильм не встретил. Это только подтверждает мнение жюри кинофестиваля о том, что фильмы тюркского мира уходят в сторону остросоциальной драмы.

Франкоговорящий режиссер из Африки (Сенегал) Николас Савало Сиссе привез на конкурс «Россия – Исламский мир» картину «Память мангового дерева». Сиссе – архитектор, и этому ремеслу он отдал уже 15 лет.

«Я строил здания и мечети в современном и традиционном стиле», – передавала слова режиссера переводчица.

Он оценил архитектуру Казани как «разнообразную, разноцветную, характерную для восточной культуры». Он также назвал Казань очень солнечным городом, сравнив ее даже с Парижем. Так же, как столица Французской республики, Казань притягивает солнце.

«Память мангового дерева» – это история имама Хабиби из неблагополучного района с неблагополучным названием Сите-Имбесиль. Но его настигает болезнь – деменция.

В числе режиссеров, которые повлияли на него самого, Сиссе называет Стэнли Кубрика, Милоша Формана и Андрея Тарковского. Отдельно мусульманский режиссер отметил формановскую картину «Пролетая над гнездом кукушки».