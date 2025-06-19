Александр Циберкин: «Никогда не ставил на матчи своей команды»

Экс-капитан молодежной команды «Рубина» Александр Циберкин сегодня прокомментировал свой недавний скандал с десятилетней дисквалификацией.

Напомним, за организацию договорного матча и игру на тотализаторах РФС отстранила Циберкина от футбольной деятельности на 10 лет.

«Меня вызвали в РФС 20 января. Попросили описать вылившееся видео, которое выставил человек от агентства Сафонова с моим участием, которое вы видели. Попросили объяснить, я сделал это под запись и подпись. С того времени эта тема пошла.

Не знаю, в чем интерес был у этого человека. Он работает с детьми, как я понял, зовут его Павел Лапин, 20 января вышло видео на его странице. Мы хотели с ним связаться, но он трубки не берет, на связь не выходит. В РФС его фамилия тоже упоминалась, но о санкциях в его сторону - не знаю. Раньше никогда с Сафоновым не контактировал, с этим Павлом тем более. Не знаю, как это видео попало к нему. Но оно было записано под угрозой людей, которые приехали, чтобы получить результат матча который они хотели.

Эти люди писали мне с 20-го года. Я их игнорировал, они писали мне, товарищам по команде. Спустя время решил заработать, взял деньги и, не думая о деле, просто решил заработать деньги. Спустя два года они пришли на базу и попросили присесть в машину под угрозой расправы.

Делал ли я аккаунт? Был аккаунт, но с 2022 года не было ставок. Тем более, никогда не ставил на матчи своей команды», – цитирует Циберкина корреспондент «ТИ-Спорта».