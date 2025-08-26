Александр Бурмистров: «Шанхай драгонс» реально дойти до финала, это не «Куньлунь»

Фото: ak-bars.ru

Воспитанник казанского «Ак Барса», ныне выступающий за клуб «Шанхай Дрэгонс» (бывший «Куньлунь Ред Стар) Александр Бурмистров заявил, что с нового сезона китайский клуб будет ставить другие задачи. Он заявил, что «Драконы» даже способны добраться до финала Кубка Гагарина.

«Задача дойти до финала реальна, если смотреть на то, как команда тренируется, когда смотришь на ребят, иностранцев, все очень хорошие, сильные, это не будет тот «Куньлунь», который был ранее. Иностранцы советуются по бытовым вопросам, живём по отелям в основном, но некоторые ребята уже нашли квартиры. Проблема ли, что собрались поздно? Нет, в НХЛ тоже поздно собираются, наигрываются по ходу сезона, через игры. Ничего страшного», – цитирует Бурмистрова «Чемпионат».

Напомним, Александр Бурмистров выступал за казанский «Ак Барс» четыре этапа своей карьеры. В 2008–2009, 2013–2015, 2017–2018, 2020–2022 годах. За это время он становился обладателем Кубка Гагарина (2018 года). Также он играл в КХЛ за такие клубы, как московские «Спартак» и «Динамо». А также за магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».