Александр Бубнов заявил, что у него нет предвзятого отношения к Андрею Талалаеву

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов заявил в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу», что у него нет предвзятого отношения к наставнику «Балтики» Андрею Талалаеву.

«Команда идёт в пятёрке благодаря тренерской работе? Я согласен. Никакого предвзятого отношения к Талалаеву у меня нет. Но факт остаётся фактом. Четыре игры они играют, причём не проигранные. Там вничью или выигрывают. Ну все на единицу. Все! Ну один раз там может получиться, как там у «Спартака» и «Динамо», – сказал Бубнов.

После 18 туров «Балтика» отстает от лидера чемпионата («Краснодара») на пять очков.