news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 декабря 2025 19:12

Александр Бубнов заявил, что у него нет предвзятого отношения к Андрею Талалаеву

Читайте нас в
Телеграм

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов заявил в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу», что у него нет предвзятого отношения к наставнику «Балтики» Андрею Талалаеву.

«Команда идёт в пятёрке благодаря тренерской работе? Я согласен. Никакого предвзятого отношения к Талалаеву у меня нет. Но факт остаётся фактом. Четыре игры они играют, причём не проигранные. Там вничью или выигрывают. Ну все на единицу. Все! Ну один раз там может получиться, как там у «Спартака» и «Динамо», – сказал Бубнов.

После 18 туров «Балтика» отстает от лидера чемпионата («Краснодара») на пять очков.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025