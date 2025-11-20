Александр Бубнов заявил, что сборную России разгромили бы сборные Украины и Грузии

Фото: rfs.ru

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов резко высказался относительно текущего уровня национальной сборной России, заявив, что российские футболисты не способны достойно противостоять соперникам даже из стран бывшего СССР.

«Сегодня честно признаюсь: Украина разгромит нас прямо в Москве. Да и Грузины с Кварацхелией сделают то же самое. Что уж говорить об Армении. Вопрос сложный, правда?» – выразительно заявил Бубнов в своем видеообращении на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Эти высказывания эксперта совпадают с недавними результатами сборной России, которая в ноябре потерпела поражение от Чили (0:2) и едва спаслась ничьей с Перу (1:1) в контрольных матчах.

После этого сборная России опустилась с 33-го на 30-е место в рейтинге ФИФА.