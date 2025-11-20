Александр Бубнов заявил, что сборную России разгромили бы сборные Украины и Грузии
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов резко высказался относительно текущего уровня национальной сборной России, заявив, что российские футболисты не способны достойно противостоять соперникам даже из стран бывшего СССР.
«Сегодня честно признаюсь: Украина разгромит нас прямо в Москве. Да и Грузины с Кварацхелией сделают то же самое. Что уж говорить об Армении. Вопрос сложный, правда?» – выразительно заявил Бубнов в своем видеообращении на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Эти высказывания эксперта совпадают с недавними результатами сборной России, которая в ноябре потерпела поражение от Чили (0:2) и едва спаслась ничьей с Перу (1:1) в контрольных матчах.
После этого сборная России опустилась с 33-го на 30-е место в рейтинге ФИФА.