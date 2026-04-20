Александр Бубнов высказался о чемпионской гонке в РПЛ после ничьи «Краснодара»

Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов прокомментировал шансы на чемпионство у «Краснодара» после последнего тура РПЛ.

«Ситуация для «Краснодара» обострилась очень сильно, потому что сейчас уже «Зенит» единоличным лидером стал и на очко опережает [«быков»]. И «Зенит», и «Краснодар» сейчас едут в Москву. «Зенит» едет к «Локомотиву», «Краснодар» едет к «Спартаку». И у «Краснодара» проблемы. У Аугусто, кажется, серьёзная травма, он выбыл, играть не сможет. Ленини, по-моему, пропускает по карточкам эту игру, они с Аугусто были лучшими во встрече в Санкт-Петербурге. Плюс они нагрузку ещё получили в матче очень большую. Если там «Зенит» всё-таки играл в достаточно экономном режиме, «Краснодар» на максимуме играл и выходил из-под прессинга «Балтики». А «Спартак» сейчас хорошо выглядит, поэтому может обыграть [южан]. И если «Зенит» выиграет у «Локомотива», тогда можно говорить, что чемпионство будет решено в 26-м туре. Вот цена игры в Краснодаре с «Балтикой», — сказал Бубнов.

На прошедших выходных «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0). «Краснодар» не смог обыграть «Балтику» (2:2).