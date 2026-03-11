Александр Бубнов: «Судья убил игру ЦСКА — «Динамо». Это скандал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подверг жесткой критике работу арбитра Сергея Иванова и системы VAR в матче 20-го тура РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо». Поводом стало удаление нападающего армейцев Лусиано Гонду на 17-й минуте встречи.

В эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» Бубнов заявил, что решение главного судьи после вмешательства видеоассистентов уничтожило интригу матча. «Этот сначала… Хоть он и ошибся, но он правильно [сделал], это не красная карточка, но потом эти идиоты с VAR его позвали, да, и он изменил своё решение, убил игру. Подставил ЦСКА, это скандал, блин», — эмоционально высказался эксперт.

По мнению Бубнова, эпизод произошел за пределами штрафной площади, и первоначальное решение арбитра, который находился рядом с местом нарушения, было верным. Приглашать его к монитору для пересмотра не следовало. «И он виноват, и VAR. VAR виноват, что они его пригласили, потому что это не в штрафной площадке было, и он уже принял решение. Его приглашать не надо [было]. Он рядом стоял и правильно принял решение. И в итоге они подставляют ЦСКА!» — резюмировал Бубнов.