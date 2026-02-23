news_header_top
16+
23 февраля 2026 15:21

Александр Бубнов рассказал, кто из клубов займет топ-3 в таблице РПЛ

Фото: fc-zenit.ru

Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов в эфире на своем ютуб-канале рассказал, кто займет топ-3 в таблице РПЛ по итогам текущего сезона.

«Тройка — "Краснодар", "Зенит", ЦСКА. Вот среди них могут быть изменения. В том смысле, что там и "Зенит" может стать чемпионом, и "Краснодар". ЦСКА — вряд ли. На мой взгляд, максимум, чего ЦСКА может добиться, — это второе место», – сказал Бубнов.

Чемпионат России по футболу возобновится уже на этой неделе в выходные.

