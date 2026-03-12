Александр Бубнов рассказал, для чего ЦСКА приобрел Дмитрия Баринова

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» объяснил, для чего ЦСКА приобрел полузащитника Дмитрия Баринова зимой 2026 года.

«Баринов для чего нужен? Чтобы Кисляка освободить от этого большого объёма черновой работы. Когда Баринов ушёл, Кисляк стал глубоко садиться, и его не хватало в атаке. А если он и прибегал в атаку, то уже нагруженный был. Вот для чего Баринов нужен. Хотя все говорят, что Баринов не вписался. Да вписался он», – сказал Бубнов.

После рестарта РПЛ ЦСКА потерпел два поражения в двух матчах – от «Ахмата» и московского «Динамо».