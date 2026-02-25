Александр Бубнов прокомментировал возможный трансфер Коутиньо в ЦСКА

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал возможный переход в ЦСКА полузащитника Фелиппе Коутиньо.

«С теми бразильцами, которые есть у ЦСКА, с учётом, что Мойзес уже возрастной игрок, Рейс пришёл, тоже возрастной игрок, Коутиньо здесь впишется как нечего делать. Тем более им плеймейкер нужен», – сказал Бубнов.

Коутиньо – 33 года. Самые известные клубы в карьере бразильца – «Ливерпуль» и «Барселона».